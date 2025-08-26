西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月26日（火）の運勢はこちら！

牡羊座

表現活動に力を注ぐと意外な才能を発見できそうです。アーティスティックなことに挑戦してみてください。

牡牛座

実家の味や昔からの物を大切にしたい気分になりそう。過去を振り返ることで成長のヒントが見つかるはず。

双子座

焦りは禁物。やりたいことが多くてもひとつずつ丁寧にクリアしていけば必ず前進できます。自信をもって。

蟹座

経済的な安定を求める気持ちが強まる可能性があります。家計の見直しや将来の貯蓄計画を立ててみましょう。

獅子座

自信がみなぎってパワフルに活動できる日です。周囲からの信頼も得られて存分に充実感を味わえるでしょう。

乙女座

失敗しても、落ち込みすぎずに前向きな気持ちを取り戻しましょう。反省から学ぶことが次への足がかりに。

天秤座

モチベーションが高まり仲間を巻き込むと何倍も楽しめそうです。人間関係のネットワークが強化されます。

蠍座

チームの改革を任される可能性があります。冷静に、俯瞰した目線で組織に必要なことを考えてみましょう。

射手座

哲学的な探求心が高まり他者から深い学びを得られそうです。海外との縁も強まる異文化交流がおすすめです。

山羊座

人生の深い側面に取り組む日になりそうです。投資や財務面での重要な決断が求められるかもしれません。

水瓶座

オンライン上の業務に吉兆があります。取引先との効率的なコミュニケーション方法を見つけられるでしょう。

魚座

日常生活にリラックスできる時間を取り入れましょう。恋愛面では安定感のある関係性を大切にしてください。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな