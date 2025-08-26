ネビンが語る特殊環境への順応法「打球がギリギリで失速したとしても…」

日本のプロ野球で、ずば抜けた活躍を見せる外国人打者が減って久しい。特にパ・リーグでは、昨季も規定打席に達した選手さえ3人だけだ。その中で今季、来日1年目ながらここまでリーグ5位の打率.287、5月には月間MVPも獲得したのが西武のタイラー・ネビン内野手だ。“看板倒れ”に終わる選手も多い中で、なぜいきなり順応できたのか。グラウンドの内外で感じた日米の違いを聞いた。

「飛ばないというのは、率直に感じていますね」

投高打低の色が濃くなったここ数年、プロ野球の現場でささやかれてきたのが、NPBで使われる統一球が以前より飛ばなくなっているのではという疑問だ。昨季まで大リーグ公式球でプレーしていたネビンに聞いても、こんな感想が返ってくる。

「今は暑いので、これがだんだん和らいできたりとか、屋外球場に行って風のある所だったらまた変わってくると思うんですけど、やっぱりボールが柔らかかったり、日本のほうが縫い目が若干大きくて、空気抵抗が生まれるであったりとか、様々な要素が絡み合って飛ばなくなっているとは思います」

ただ、今や3割打者が希少価値となったリーグで、ネビンは来日早々から安定した成績を残し続けている。どうしても日本人には足りないパワーを求められるのが外国人打者。その要求を、どのように消化しているのだろうか。

「自分の中では、しっかりとライナーを打つことですね。そんなに足が速くないので、外野の頭を越えないと長打はないと思っているので」。何がなんでもフェンスオーバーとムキになって振り回すのは、マイナスでしかないと知っている。さらに飛ばないボールに対しては、精神的な対処が重要だという。

「ボールに対して感情を出すのではなく、例えば（外野フェンス際の）ウォーニングトラックぎりぎりで打球が失速したとしても、しょうがないとしっかり切り替えることです。ボールに対して怒っても、何も変わらないと思うので、そのメンタルの部分もしっかりとコントロールはしています」

感覚だけでは活躍できない「来た球をただ打つことはしないように」

NPBでは外国人野手というと、かつては「3割、30発」を当たり前のように求められた。ただここ数年は、好成績を残すのが難しくなっている。パ・リーグで30本以上の本塁打を放った外国人打者は2019年のアルフレド・デスパイネ外野手（ソフトバンク＝36本）が最後。規定打席以上の3割打者となると、実に2014年のイ・デホ内野手（ソフトバンク＝打率.300）までさかのぼる。

球速をはじめ、投手のレベルが向上したことや、大リーグとNPBの年俸格差が大きくなり、そもそも強打者の獲得が難しくなっていることが理由として挙がる。さらに日米の違いに面食らい、アジャストできないままにシーズンを終える選手はいつの時代にもいる。

ネビンにとって、NPBが外国人打者に厳しいリーグになっているという認識は薄かったという。「いい選手、活躍している選手の情報はアメリカにいても入ります。でも活躍できなかった選手の情報は入ってきませんから」。ただ、グラウンド内外での日米の違いは、活躍を阻む要素にもなると感じている。

「野球の中だけで言っても、ボールが飛ばなかったりとか、投手のスタイルも全く違います。アメリカではとにかく速い球を投げればというスタイルで、あまりコントロールがないケースも多い。一方で日本ではコントロールがいい投手が多い。そこが打者にとってはなかなか活躍しづらい環境なのかなと思いますね」

さらに30球団ある大リーグに対し、NPBは12球団。交流戦が行われるのも一定の期間だけだ。選手にとっては、同じチームとの対戦がすぐ回ってくるという印象が強くなる。ネビンも「その分、相手を研究しながらやっています。相手が自分のことを研究して対策してきたとなれば、それに対してまた対策する。対戦が多いからこそできることだとは思います」。自らの感覚だけに頼っていては、活躍できないと感じている。

「自分の中では、しっかりとデータとか、今までの傾向とかを使いながらやっていますし、試合にパッと出て、打席に行って来た球をただ打つ、ということはしないようにしています」

日本球界の状況に加えて、大リーグとの違いもある。その中でネビンは「この環境に対するリスペクトも含め、適応しようという思いで日本には来ています。野球のフィールド以外でも、新しい国に慣れなきゃいけないというストレスはいろいろありますよ」という。押し寄せる変化を乗り越えられた裏には、格好の先生もいた。

「しっかりと忘れるんだ」日本の先生がくれたアドバイスと、意外な驚き

昨季、セ・リーグの首位打者に輝いたDeNAのタイラー・オースティン内野手だ。ネビンの父はエンゼルスの前監督でもあるフィル・ネビン氏。父がヤンキースでコーチをしていた時に在籍していたのが、有望株として注目されていたオースティンだった。

「父が指導していたのがきっかけで、連絡先をもらって。ライオンズと契約する前、契約してからもよく話していたんです。主に日本の野球をどう受け入れていくべきかについてでした」。オースティンが教えてくれた、異国で成功するための秘訣とは――。

「一番は、アメリカのスタイルに固執しないことですね。野球のやり方も、ファンのスタイルも全く違う。自分がアメリカでやっていたことはしっかりと忘れて、日本で新たなキャリアをスタートするんだと考えなさいとアドバイスされました」

ネビンは「本当に日本のファンは素晴らしいと思っています。熱狂的な部分が特に」と言い、球場の空気も楽しんでいる。「ドミニカ共和国で少しプレーした経験があるんですが、そこでもファンはいろいろ騒いで、にぎやかに応援してくれます。ただ日本のファンはまた違う。歌って、トランペットがあって。その一体感というのは今まで体験したことがないものでした」。雑然としている中にも秩序がある。それは野球を離れた部分でも感じる、日本社会の特性だ。

「アメリカでは郊外に住むことが多かったので、電車の人の多さには驚きます。けれどその分、ルールをしっかりと守りますし、お互いに敬意をもって接している感じがします。トラブルとか発生しないので」



例えば、こんな場面だ。「満員電車でもお互い、すき間を空けて乗り降りするじゃないですか」。一方でこうも続ける。「山手線を除けばね。好きじゃないのでなるべく乗りたくはないんですけど、乗らなきゃいけない状況も発生するので……」。こんな具体的な感想を口にできるのも、日本という新天地に根を張っているからこそ。すでに来季から2年間の契約延長が決まっている。重ねる経験も糧に、さらなる活躍を見せてくれそうだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）