シント＝トロイデンMF松澤海斗が髪型を丸刈りに

ベルギー1部シント＝トロイデンに今夏新加入したMF松澤海斗が髪型を丸刈りに変えた。

これには病気治療に専念中の元チームメイトに向けたエールが込められているという。

24歳の松澤は今年6月、J2のV・ファーレン長崎からシント＝トロイデンへ完全移籍し、初の欧州挑戦が始まった。ここまでリーグ戦2試合に途中出場している。

そんな松澤は最近、髪型を丸刈りに。クラブの日本公式Xアカウントは「この背景には病気治療に専念するためチームの離脱を発表された元チームメイトの名倉巧選手へのエールが込められています」とその理由を明かしている。

長崎で松澤とチームメイトだった名倉は7月23日、体内に悪性腫瘍が発見されたため、その治療のためにチームを離脱することが発表された。松澤は名倉とともに闘うという意志を行動で示した。

これには名倉本人が「海斗からテレビが電話が急にきて、出たら坊主だった時びっくりしたけどめちゃくちゃ嬉しかったよ、ありがとな」と引用ポストで反応するなど反響を呼んでいる。ファンからも「絶対戻ってこいよ、ナグ」「泣ける」「素敵な話」「サッカーの繋がりに感動させられます」とさまざまなメッセージが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）