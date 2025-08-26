夏カラーに飽きたら“この色”！【GU】オシャレ先取り♡「ワイン色シューズ」

夏の終わりを予感させるこの時期には、コーデに秋色を取り入れて、季節感を先取りしたい気分。そんな時は、まずはプチプラ小物で取り入れるのがおすすめです。今回は、2025年秋冬のトレンドキーワードのひとつである‟ワイン色”に注目。アイテムは【GU（ジーユー）】から登場している、バレエシューズをピックアップしました。スタッフさんの旬な着こなしと合わせてご紹介するので、早速チェックしてみて。

晩夏の着こなしをアップデートする、上品シューズ

【GU】「ストラップバレエシューズ」＜18 WINE＞\1,990（税込）

つま先にシワを寄せたつまみデザインと華奢なリボンにより、クラシカルで上品なルックスのバレエシューズ。フォルム自体はシンプルで、足もとをすっきり軽やかに見せてくれそうです。深みがあってエレガントな雰囲気のワイン色は、コーデを引き締めつつ、旬のムードを後押し。普段着からお出かけスタイルまで合わせやすく、着こなしの幅がぐっと広がる予感です。低反発クッションとストラップ仕様で、歩きやすさもサポートしてくれそう。

大人に似合う上品カジュアル

スタッフのManamiさんは、この秋冬注目のボウタイシャツを軸にしたコーデを披露。端正なシャツにしなやかなバレエシューズを合わせて、クラシックな雰囲気に仕上げています。ボトムはデニムでラフさをプラスし、堅すぎないきれいめカジュアルに。ベーシックカラーで全体を整えた分、深みのある赤が差し色として映えます。上品さと抜け感のバランスが光る、大人カジュアルコーデをぜひ参考にしてみて。

夏のモノトーンも大人っぽワインで旬顔に

黒、グレー、白で統一したモノトーンコーデにワイン色のシューズを合わせれば、秋の予感をさりげなく取り入れた装いになりそう。スタッフのKumikoさんは、フェミニンなスカートにメンズのポロシャツを合わせ、甘さを抑えたミックススタイルに。差し色にしたシューズのワイン色が映えて、女性らしさと上品な華やかさを添えています。カーディガンやジャケットを重ねれば、季節の変わり目にも自然に馴染むコーデになりそうです。

秋が待ち遠しくなる季節先取りコーデ

ワイン色のバレエシューズは、ブラウン系アイテムとも好相性。トラッドな着こなしに合わせれば、程よく抜け感のある雰囲気に仕上がります。スタッフのErinaさんは、バッグやキャップもワイン色でリンクさせ、さらに今っぽいアクセントに。秋冬トレンドのスカーフや、あえてソックスを取り入れる小物使いにも注目です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S