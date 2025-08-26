中国では、いつの時代もつねに「庶民が犠牲になってしまう」納得の事情

中国人は何を考え、どう行動するのか？

中原の民

広大な中国大陸の中心地は、古代には「中原（チョンユエン）」と呼ばれていた。日本語読みするなら、「ちゅうげん」「なかはら」。

中国で、国家の体をなしたと確定している最初の王朝は、夏王朝である。前漢の歴史家・司馬遷（紀元前145年？〜紀元前87年？）が記した中国最古の歴史書『史記』全130巻は、「五帝本紀」から始まるが、これは神話の世界だ。続く「夏本紀」から、現実の国家の話となっていく。

『史記』によれば、夏王朝は、洪水を治めて王に推挙された初代の禹から、末代の桀まで17代471年間続き、殷の湯王によって滅ぼされた。夏王朝の都がどこにあったかは確定していないが、河南省偃師県の二里頭遺跡ではないかという説が有力だ。

『史記』の3番目は「殷本紀」。前述のように殷の湯王が夏の桀王を滅ぼしたのが、紀元前16世紀頃で、紀元前1046年に、殷の紂王が周によって滅ぼされた。殷王朝の都があったのは、現在の河南省安陽市である。つまり、古代の中国人は、河南省一帯を「中原」と呼んだのだ。

中華文明を生んだ中原

河南省は、中華文明を産んだ「母なる大河」黄河の南に位置する省という意味だ。中国大陸を南北に分かつもう一つの大河・長江（揚子江）の北側に位置する。省内には広大な平原（華北平原）が広がっており、中国有数の穀倉地帯である。現在の人口は約9800万人。

古代には、中国全体を「九州」と呼んだ。「九つの地域（州）」（冀州・兗州・青州・徐州・揚州・荊州・豫州・梁州・雍州）から成っていたからだ（『尚書』禹貢）。

その中で、周囲を八州に囲まれた中心地が豫州だった。現在の河南省であり、「中原」である。

私は、偃師県を始め、「原始中国人」が暮らしていた河南省の「中原」一帯を、時間をかけてほっつき回ったことがある。そして、目にする風景から、点在する石造りの家屋や、アスファルトの道路など、後年造られたものを脳裏で取っ払ってみた。すると、そこに在るのは、文字通りだだっ広い平原だった。

周囲を360度見渡すと、高い山脈など見当たらず、たった三つのものしか存在しなかった。大空と大地、それに自分である。

大空と大地は、どこもあまねく彼方の地平線でくっついていた。そこには音さえもなく、静謐な風景だった。

大陸に踏み立って考えた

都会の喧騒を逃れてきた私は、しばらくは爽快な気分だった。無意識のうちに両手を横に広げ、両足も広げてみる。

文字通り、「大の字」になった。漢字の「大」は、そうやって中国人が大陸に踏み立った姿をかたどったものだ。ちなみに、「爽」の漢字もその延長と思われる。

そのまま大空を見上げてみる。「大」に空を示す一本の横線を引くと、「天」となる。下を向くと「つちくれ」をかたちどる「土」。 古代中国人の空想力は、実に大らかだ。

と、不意に一陣の風がビューッと吹きつけてきた。遮るものが何もないので、寒気がしてくる。

私は思わず身体をこわばらせ、足指に力を込めて太く踏み立った。まさに漢字の「太」や「立」がかたちどるように。

つむじ風を何度か受けるうちに、広大な中国大陸の大地にポツンと独り立っていることに対する恐怖心が芽生えてきた。叫び声を上げたい衝動にかられた。このまま日が暮れてしまったらどうしよう……。

だが、いくら叫んだって、誰も助けに来てくれないことは明白だった。逆に、何者かに襲われるかもしれない。

そんな中、私にできるのは、歯を食いしばって自分自身で踏み立ち、ひたすら歩き続けることだけである。

こうした孤独に踏み立つ状態が、中国大陸に棲む漢民族の原風景である。「本性」と言ってもよい。周代に編まれた『老子』（象元第二十五）は、「天は大なり、地は大なり」（天大。地大）、「人は地に法り、地は天に法り、天は道に法り、道は自然に法る」（人法地、地法天、天法道、道法自然）と説いている。

そして、見渡す限りの原っぱに踏み立つ民が織りなす社会を、後に「中国（チョングオ）」と呼んだ。「中央の国」「中心の国」という意味である。

集落には、城郭を築いた。浙江省の河姆渡遺跡（紀元前5000年〜紀元前3300年頃）には、早くも城壁の萌芽が見られる。湖南省の城頭山遺跡（紀元前4000年頃）も、城壁集落をなしている。

これらは当然ながら、外部の侵入から身を守るためである。侵入してくるのは、当初は虎や熊などの野獣だったが、やがて集落が大きくなると、異民族や同族の敵との戦闘に備えたものとなった。

だが、大多数を占める農民が耕作する土地に、城郭を築くわけにはいかない。そのため、農民はつねに戦争の犠牲になった。

いまの中国政府は、1840年のアヘン戦争から1949年の国共内戦終了までを「屈辱の百年」と呼ぶが、近現代でも全土の「老百姓（ラオバイシン）」（庶民）が犠牲になった。

中国では時代が変わっても、つねに庶民が犠牲になる。そのことだけは変わっていない。

