¥ª¡¼¥À¡¼·è¤á¤ÏÃç´ÖÇ¤¤»¡ª¡©Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡È°Ñ¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â·è¤á¤Ê¤¤w¡×¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×·è¾¡Àï¡¢¥Á¡¼¥àÆ£°æ ÂÐ ¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬8·î23Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´ÛÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÅ·É§¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î5¡¼4¤Ç¾¡Íø¤·½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÎÏ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤¿Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥À¡¼²ñµÄ¤Ç¤ÏÃç´Ö¤Ë¡È°Ñ¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¥ª¡¼¥À¡¼²ñµÄ ¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¶¥¤ï¤ì¤¿º£´ü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÈÌÂ¤Ã¤¿¤é¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡É¤È¤¤¤¦Êý¼°¤Ç¼¡Àï¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ÎÍ½ÁÛ¤òÏÇ¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¼«¿È¤ÏÆÃ¤ËÀè¼ê¡¦¸å¼ê¤ä¡¢½Ð¾ì½ç¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤â½Ð¾ì½ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î°Õ¸þ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÆ£°æ¤Î¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2¶É¤Î¥ª¡¼¥À¡¼²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤«¸Å²ìÍªÀ»Ï»ÃÊ¤«¡Ë¤É¤Á¤é¤«¤Ç½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê32¡Ë¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºØÆ£È¬ÃÊ¤Ï²áµî¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤áºÓÇÛ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡Ö»ä¡ª¡©»ä¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¡È°Ñ¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â·è¤á¤Ê¤¤w¡×¡ÖÁïÂÀ¤Î¾Ð´é¤è¡×¡Ö¤µ¤¤¤¿¤í¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤ë¤Ê¤è¡×¡Ö¤Þ¤ï¤·¤Î¥½¥¦¥¿¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºØÆ£È¬ÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÀè¼êÈÖ¤ÇÆ£°æ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò¡Êºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ËÅÐÈÄ¤òÂÇ¿Ç¡£¤·¤«¤·¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¤ä¤ä°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«³«¤¤¤¿¸å¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢°Õ¤ò·è¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈºØÆ£È¬ÃÊ¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
