「自民党は野に下るべきだ！」菅義偉を総理にした「政界最後の寝業師」が、森山幹事長に下野を迫った本当の理由を激白！

永田町に激震が走ったのは自民党が参院選で惨敗し、衆参ともに与党が過半数割れした直後のこと。7月22日に「サトベン」こ裕と佐藤勉元総務会長（73歳）が森山裕幹事長と面会し、「政権から下り、野党として出直すべき」と申し入れたのだ。ぶち上げられた「下野論」に党内は騒然。佐藤氏は当選同期の菅義偉元総理を陰日向になって支える最側近として知られる重鎮だ。国会対策のエキスパートとして人脈を張り巡らせ、野党とのパイプ役も務める。「政界最後の寝業師」に真意を直撃した。

さとう・つとむ／'52年、栃木県生まれ。大手建設会社社員、栃木県議会議員を経て、'96年、栃木4区で初当選してから当選10回。総務大臣、自民党国会対策委員長、総務会長などを歴任した

森山幹事長に下野を迫った理由

―森山幹事長を訪ねる前に、都内の中華料理店で、旧安倍派幹部の萩生田光一元政調会長、石破派出身の齋藤健前経産相と古川禎久元法相、御法川信英前国対委員長代理とランチをしていたが？

ここに（岸田文雄前総理の側近）木原誠二選対委員長を交えた6人で、2週間に1度会っています。今後の自民党を背負う人材が忌憚のない意見交換をする場として半年ほど続けています。個性豊かな連中でまとめるのが大変なんだけど、フランクに意見を言い合える。

あの日は、木原さんは欠席で、私も遅れて行ったのですが、到着すると、全会一致で「下野しかない」と。それは、私の考えと同じでした。木原さんの了承もとり、私が幹事長室を訪問したのです。

―下野論の真意は？

衆参で与党が過半数割れし、野党がまとまれば、総理の椅子がとられる状況です。派閥を巡る裏金事件などがあり、自民党はケジメをつけられていない。そこが国民の理解を得られない理由です。いくら総理・総裁のクビをすげ替えても、復活は難しい。選挙総括は必要かもしれないが、「政治とカネ」の問題は石破さんのせいではないからね。

最大のケジメは何かといえば、政権を譲り渡すこと。思い返すのは、'09年に民主党に政権交代し、自民党が下野した頃です。当時、岸田国対委員長のもとで私は委員長代理を拝命したが、野党・自民党の団結力はハンパじゃなかった。車座対話を繰り返し、党幹部が国民の声に耳を傾けた。国会では理路整然と与党を追及。齋藤（健）さんも、「あれをもう一度やりたい」なんて言っていた。あのエネルギーが政権奪還を生んだのです。

何も自民党は政権交代をタブーとすることはない。落ちるところまで落ちて、イチから出直して、また再生すればいい。森山幹事長はお立場もありますから、「わきまえて、承ります」と。スガちゃん（菅元総理）には、報告はしていないが、真意はよく理解してくれていると思います。

これからを担う5人のリーダー

―自民党の総意として下野を選ばなければ、国会で過半を得る努力が必要だが？

少数与党で野党への譲歩を繰り返す国会運営には自ずと限界が来ます。秋の補正予算の審議はその最たる例です。参議院では与党過半数まで3議席が不足しています。衆議院は13議席足りません。これをどう確保するかは至難の業です。ただ、無所属や他党所属でも、我が党に合流してもいいという方はきっといる。

冒頭の6人で情報交換もしており、7月1日に官邸で石破茂総理に面会した時、その旨を報告したが、「お任せします」とのお返事でした。

―連立の枠組み拡大の議論も本格化している。

これはお相手のある話です。参院選の結果を受け、一部の野党は党内政局中です。たとえば、日本維新の会の遠藤敬国対委員長が森山さんと会っていたが、我々が訊いていた話とはちょっと違うのかなとも……。これから様々な動きがあるでしょう。

―選挙制度改革は連立拡大の旗印の一つになる？

各選挙区で1人しか当選できない小選挙区制では、国会審議よりも選挙対策で地元行事を優先しがち。かつての自民党部会長は各分野の専門知識を持つプロフェッショナル揃いで、存在感がありましたが、今はそれが薄らいだ。専門家養成のためにも、国会の仕事に集中できる中選挙区制に戻すことも考えるべきです。野党にもこうした声は少なくない。重要な論点です。

―派閥解体で自民党の若手が学ぶ機会が減少している中、麻生派だけ残っているが？

確かに派閥が人を作ってきたのは事実です。私もはじめは宏池会に入り、スガちゃんも誘った。加藤紘一先生、川崎二郎先生、谷垣禎一先生などがいた。岸田さんもいたけど、彼は古賀誠先生に近かった。その後、我々は離れたが、「学びの場」でしたね。ただ一部の派閥がカネ集めに走り、我々の頃の派閥とは変容した。

もう私たち世代の時代ではないですが、冒頭の5人はこれからを担うリーダー的立場なので、「それぞれでグループをつくって若手を育成してほしい」と言っています。カネ集めはせず、教育的役割に徹すればいい。

自民党結党から70年、よき伝統は生かしながらも、悪習は根本から正す時です。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している

「週刊現代」2025年09月01日号より

