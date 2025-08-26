教師の息子が「生徒を殴って逮捕」と電話が！ 夫は真っ青。私が電話を代わると →『衝撃の真実』が！

ある日突然、あなたの家にもオレオレ詐欺の電話が……！？ 今回は筆者の母が体験した、オレオレ詐欺の手口をご紹介！ 危うく騙されかけたものの、直前に見たテレビ番組のお陰で事なきを得ました。

真面目な息子が暴力事件……！？

その後、念のため息子の勤務先である学校に連絡すると、息子はいつも通り授業中とのこと。やはり詐欺だったようです。息子の職業を利用したオレオレ詐欺に、家族全員が肝を冷やしました。

【体験者：70代、主婦 回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：オカザキワカコ

ltnライター：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。