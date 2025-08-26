3ヵ月間、山中をさまよいつづけて最終的に戦病死…戦争特派員が直面した厳しい現実

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

「マニラ新聞バギオ版」

第14方面軍司令部と合流して、マニラから北のバギオに向かったのは、北上組の石川欣一（東京都出身）らであった。石川は、バギオ支局取材部の多田安伴（岩手県花巻市出身）ら8人と共に、1945年1月8日から「マニラ新聞バギオ版」を創刊する。司令部の将兵向けの陣中新聞であった。

石川は、東京帝国大学英文科から米国プリンストン大学に転じ、1920年に大毎の学芸部員となった。その後、大毎から東日に異動。1933年から1935年までロンドン支局長を務め、1937年には大毎文化部長に着任する。1942年、47歳のときにマニラ新聞社に出向となった。

ところが、バギオにも米軍の脅威が押し寄せ、脱出を余儀なくされる。4月26日には、米軍がバギオを占領し、マニラ新聞社の関係者は次々に行き場を失っていく。

その1ヵ月ほど前にバギオで戦死したマニラ新聞工務課長の菅野信英（福島県福島市出身）は、マニラに長く滞在しており、タガログ語は堪能であった。夫人はフィリピン人だった。

菅野は、1942年11月にマニラ新聞社に入社し、工務部で勤務となる。印刷所の工務課長として数百人のフィリピン人従業員を指導する立場にあった。1944年10月に現地召集され、バターン半島方面に出動していたこともある。バギオで戦死したのは36歳のときであった。

6月中旬、日本軍はバギオから東北のプログ山の北方、イフガオ州のキアンガンに向けて移動を始める。

バギオを脱出したマニラ新聞整理部員林直樹（新潟県南魚沼市出身）は、3ヵ月の間山中をさまよいつづけ、7月15日にルソン島北部のイフガオ州のフンドアンで発病、第4アレッヂでマラリアと大腸炎が悪化して戦病死する。享年34歳だった。

林はスペイン語が堪能だったため、マニラ日日時代はオスメニア元大統領などの有力者に取材したこともあった。マニラ新聞社出向後は整理部に勤務、のち報道部新聞検閲係になっていた。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

