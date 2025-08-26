¡Öº£¤¹¤°¾¡¤Æ¤ë¡×6Ç¯ÌÜÊá¼ê¡¦»³À¥¿µÇ·½õ¤¬Ç³¤ä¤¹Æ®Áè¿´¡¡Âº·É¤¹¤ë´ßÅÄ¡¦¹ÃÈå¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊ¬ÀÏ¤·³Ø¤ÖÆü¡¹
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤¬¡¢1·³½Ð¾ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢2·³¤ÇÎå¤àÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀ±ÎÇ¹â¤«¤éµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿6Ç¯ÌÜ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦»³À¥Áª¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÅðÎÝÁË»ßÎ¨.378¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶¯¸ª¤Ã¤×¤ê¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·µð¿Í¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊõ¸Ë¡£º£µ¨¤â°ì·³¤Ç¤Ï´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ä¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Ê¤É¤¬½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢»³À¥Áª¼ê¤Ïº£µ¨1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2·³¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤ë»³À¥Áª¼ê¡£ºòµ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÂÇÎ¨.219¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï80»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.320¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³À¥Áª¼ê¤Ï¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ÐOK¤È¤¤¤¦¤«¡£µÍ¤Þ¤ê¤Ë¤¤¤¯¤°¤é¤¤¡×¤Èº£µ¨¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Î°Õ¼±¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡ÖµÍ¤Þ¤Ã¤Æ±ø¤¤¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤°¤é¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤³Ú¤ËÅê¼ê¤Îµå¤òÂÔ¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµå¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2·³¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾ï¤Ë°Õ¼±¤Ï1·³¤Ø¡£1·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµð¿Í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇÛµå¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿´ßÅÄÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëµå¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤«¡£ËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÍ×µá¤·¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤µå¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ßÅÄÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë1·³½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈåÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤è¤ê¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡¦ÌÜÇÛ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊá¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢»³À¥Áª¼ê¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤Ïº£¤¹¤°¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£2·³¤Ç½Å¤Í¤ë½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£(8·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎCSÆü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡ØÄ¶¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ù¤òºÆ¹½À®)