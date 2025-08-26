「ラキドロ」はなんの略？何回も挑戦したくなる！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ラキドロ」はなんの略語？
「ラキドロ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、K-POPファンならおなじみの企画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ラッキードロー」を略した言葉でした！
K-POPアイドルのCD・アルバムの発売を記念して行われることが多いのが、ラッキードローイベント。
指定された店舗にて対象商品を購入すると、ランダムトレカなどをゲットできる企画のことです。
カードゲームでも、山札から1枚のカードを引くことを「ドロー」と言いますよね。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
