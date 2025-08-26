「ラキドロ」はなんの略？何回も挑戦したくなる！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ラキドロ」はなんの略語？

「ラキドロ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、K-POPファンならおなじみの企画です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ラッキードロー」を略した言葉でした！

K-POPアイドルのCD・アルバムの発売を記念して行われることが多いのが、ラッキードローイベント。

指定された店舗にて対象商品を購入すると、ランダムトレカなどをゲットできる企画のことです。

カードゲームでも、山札から1枚のカードを引くことを「ドロー」と言いますよね。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部