¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñŽ¥ÆüËÜ¤ÎÉü³è¤¬¸«¤¨¤¿¡Ä¥È¥è¥¿Ž¤¥Æ¥¹¥é¤è¤ê¤âŽ¢°Û¼¡¸µ¤Î¹âÍø±×Ž£¤ò¼Â¸½¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼
¢£¥¹¥º¥¤¬Ã¡¤½Ð¤·¤¿¡È°Û¼¡¸µ¡É¤ÎÀ®²Ì
2025Ç¯¸½ºß¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ë¡£CASE¡ÊConnected, Autonomous, Shared, Electric¡Ë¤ÎÂçÇÈ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬µð³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥º¥¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¡È°Û¼¡¸µ¡É¤ÎÀ®²Ì¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬ROA¡ÊÁí»ñ»ºÍø±×Î¨¡Ë10.73¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëºâÌ³¾å¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤¬¹½Â¤Åª¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¶¯¤¯¡×¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¿¼¤¯¡×¡Ö·Ú¤¯¤·¤ÆÂ®¤¯¡×¡ÖÃ»¤¯¤·¤ÆÉÒ¾¹¤Ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ò¡¢·Ð±Ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤ËÅ°Äì¤·¤Æ´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼Ô¤¬³Æ¼Ò¤ÎºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤«¤éºîÀ®¤·¤¿ROA¥Þ¥Ã¥×Ê¬ÀÏ¤Ç¤â¡¢¥¹¥º¥¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¶âÍ»»Ò²ñ¼Ò¤òÊú¤¨¡¢ÀßÈ÷Åê»ñÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤¿¤áÁí»ñ»º²óÅ¾Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ï¾®·¿¼Ö¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤æ¤¨¶âÍ»»ö¶È¤ò»ý¤¿¤º¡¢Áí»ñ»º²óÅ¾Î¨0.97¤È¤¤¤¦¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¡È·Ú¤µ¡É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤â11.04¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¢£¥È¥è¥¿¤ä¥Æ¥¹¥é¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¦¡ÖÍ¥°ÌÀ¡×
ROA10.73¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÙ¤«¤ë¹½Â¤¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬¼¨¤¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢»Ö¸þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹¥º¥¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¡Ö¹½Â¤¤ÎÀºåÌ¤µ¡×¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥º¥¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¥â¥Ç¥ë¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤à¤·¤í·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¾®·¿¼Ö¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶²ÁÎ¨¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ëÄ´Ã£ÎÏ¤ÈÀß·×¸úÎ¨¡¢¶¦ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¡¢¾¯ÉÊ¼ïÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤è¤ëÄ´À°¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï¥È¥è¥¿¤ò¤â¾å²ó¤ë¡£
°ìÊý¡¢Áí»ñ»º²óÅ¾Î¨¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ð±Ä¤¬¡È·Ú¤µ¡É¤È¡ÈÂ®¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶âÍ»»ö¶È¤òÊú¤¨¤Ê¤¤¹½Â¤¡¢²á¾ê¤ÊÀßÈ÷¤òÊú¤¨¤Ê¤¤Åê»ñ»×ÁÛ¡¢ÈÎ¼ÒÌÖ¤Î¹çÍý²½¡¢ºß¸Ë²óÅ¾¤ÎºÇÅ¬²½¡½¡½¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È»ñ»º¤¬½Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ROA10.73¡ó¤È¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¦»ö¶È¡¦ºâÌ³¡¦ÀïÎ¬¡¦Ê¸²½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊºÇÅ¬²½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¤Ç¤âÂ¸ºß´¶
º£Ç¯1·î¡¢É®¼Ô¤ÏÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¸«ËÜ»Ô¡ÖCES2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡Ê¡Ò¤³¤ì¤¾Ž¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñÆüËÜŽ£¤ÎºÆÍè¤À¡Ä¥È¥è¥¿¤Ç¤âÆü»º¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž¤À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ó»²¾È¡Ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖImpact of the Small¡×¤ò·Ç¤²¤¿¥¹¥º¥¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥â¡×¤Î¿¿²£¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¶Ë¤á¤ÆÆÈ¼«À¤Î¶¯¤¤Å¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤Î5¤Ä¤Î´Á»ú¤À¡£°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä·ÚÎÌ¡¦·Ú¤ä¤«¤ÊÀ½ÉÊ¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÄ´ÏÂ¤Ë¤è¤êÈþ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î5¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ð±Ä¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¹âROA¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£ÄêÎÌÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤ÎÎÏ
¥¹¥º¥¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤Ï¡¢³Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·Ð±Ä¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢À½ÉÊÀß·×¡¢³«È¯¥×¥í¥»¥¹¡¢À¸»ºÂÎÀ©¡¢ÁÈ¿¥¹½Â¤¡¢¤½¤·¤ÆºâÌ³»ØÉ¸¤Ë¤Þ¤ÇÌÀ³Î¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ROA¤È¤¤¤¦ºâÌ³À®²Ì¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ·ë¼Â¤¹¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï³Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÄêÎÌKPI¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢µ»½Ñ·Ð±Ä¡ÊMOT¡Ë¤Î»ëÅÀ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬Åª¡¦¹½Â¤Åª°ÕµÁ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¾®¡§¾®·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤È¹çÍýÀß·×
¥¹¥º¥¤Î¡ÖHEARTECT¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇ¾®¹½À®¥â¥Ç¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¡£·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¹äÀ¤Ç¡¢EV²½¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤Î¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Ï¡¢³«È¯¸úÎ¨¡¦°ÂÁ´À¡¦Ç³ÈñÀÇ½¤òÆ±»þ¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KPI¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢HEARTECTºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¼Ö½Å¤Ïµì·¿Èæ¤ÇºÇÂç100kg·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ1Âæ¤¢¤¿¤ê¤Î¸¶²Á¤â¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Çºï¸º¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Î¾®·¿²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤Î¹çÍý¹½Â¤¤Î½Ì¿Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢MOTÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀß·×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àºÇÅ¬²½¡×¤ÈÄêµÁ¤Ç¤¤ë¡£
¾¯¡§½¸Ãæ¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¤ÈSKUÀïÎ¬
¥¹¥º¥¤Î¹ñÆâ³°ÈÎÇä¤ÎÃì¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¡Ö¥»¥ì¥ê¥ª¡×¡Ö¥Ç¥£¥¶¥¤¥¢¡×¤Ê¤É½½¿ô¼Ö¼ï¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SKU¡ÊÀ½ÉÊ¼ïÎà¡Ë¤Î¿ô¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸úÎ¨À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¹¥º¥¤Î¾å°Ì5¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ç»Ô¾ìÁ´ÂÎÈÎÇä¤ÎÌó70¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¥â¥Ç¥ëÊÌÉôÉÊ¶¦ÄÌ²½Î¨¤Ï60¡óÄ¶¤È¤â¤µ¤ì¡¢ÉôÉÊÄ´Ã£¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉýºï¸º¤ÈÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤Î½ÀÆðÀ¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àß·×¥ê¥½¡¼¥¹¤Î½¸Ãæ¤ÈÄ´Ã£¥ê¥¹¥¯¤Î¶Ë¾®²½¤¬Æ±»þ¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¾¯ÉÊ¼ïÂçÎÌÀß·×´ÉÍý¤ÎÀèÃ¼»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë24»þ´Ö³«È¯ÂÎÀ©¡×¤È¤Ï
·Ú¡§»ñ»º¹½Â¤¡¦¶¡µëÌÖ¤Î·ÚÎÌ²½
¥¹¥º¥¤Ï¶âÍ»»Ò²ñ¼Ò¤ò»ý¤¿¤º¡¢¾¦Î®¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢À¸»ºÀßÈ÷¡¦ÈÎ¼ÒÌÖ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¶Ë¤á¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁí»ñ»º²óÅ¾Î¨¡Ê0.97¡Ë¤Î°Û¾ï¤Ê¹â¤µ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀßÈ÷Åê»ñÈæÎ¨¡ÊÀßÈ÷Åê»ñ³Û¡àÇä¾å¹â¡Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö¶È³¦Ê¿¶Ñ¤ÎÌó7¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥º¥¤Ï5¡ó°Ê²¼¡£¸ÇÄê»ñ»º²óÅ¾Î¨¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢²ÔÆ¯Î¨´ÉÍý¡¦¸º²Á½þµÑ´ÉÍý¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£ÈÎÇä´ÉÍýÈñÎ¨¤â10¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢¸ÇÄêÈñ¹½Â¤Á´ÂÎ¤¬¶Ë¤á¤Æ·Ú¤¤¡£
»ñ»ºÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢½¾Íè¤ÎÀ½ÉÊÀß·×Ãæ¿´¤Îµ»½Ñ³«È¯¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç·Ð±ÄÀß·×¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»¡§24»þ´Ö³«È¯ÂÎÀ©¤ÈÊÂÎó³«È¯¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
ÆüËÜ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦²¤½£¡¦ASEAN¤Î³ÆR¡õDµòÅÀ¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢Àß·×¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ¬»¶¤ÈÊÂÎó³«È¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡È»þº¹¥ê¥ì¡¼³«È¯¡É¤òÆ³Æþ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤È³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î·àÅª¸þ¾å¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢Ìë´Ö¤äµÙÆü¤Ë¶ÈÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë24»þ´Ö³«È¯ÂÎÀ©¡×¤¬ÄêÃå¡£¾®¤µ¤¯¡¢Áá¤¯¡¢¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤Ä¤Ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡Ü¥ê¡¼¥ó¡×·¿³«È¯Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»þ´Ö»ñ¸»¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È³«È¯ÁÈ¿¥¹½Â¤¤Î½ÀÆð²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¡¦¸¶²ÁÄã¸º¡¦¥È¥é¥Ö¥ëÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤Ê¤ª¥¹¥º¥¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¤¥ó¥É¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥º¥¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ò¥¤¥ó¥É¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ê±Æ¶Á¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤«¤é¥¤¥ó¥É¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÀïÎ¬¤Ï·Å´ã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¸«À¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£
Èþ¡§¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ¤ÎÍ»¹ç
¥¹¥º¥¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡È°Â¤¯¤Æ·Ú¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¤äKUPO¤Ê¤ÉÊ¡»ã¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦·ÐºÑÅªÀ©Ìó¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÇÄã¸Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇÅ¬¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹âÎð²½¼Ò²ñ¤äÃÏÊý²áÁÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Àß·×Å¯³Ø¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢Èþ°Õ¼±¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¸À¤¨¤ë¡£MOTÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼»Ö¸þ¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½²ÁÃÍ¤ÎÀß·×¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤È¤Ïµ»½ÑÀïÎ¬¤È·Ð±Ä»ØÉ¸¤¬¹âÅÙ¤Ë·ë¹ç¤·¤¿¹½Â¤¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ROA¤È¤¤¤¦ÄêÎÌÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤Þ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ»½Ñ·Ð±Ä¤Î¼ÂÁõ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¤¦¤ë¡£
¤³¤ì¤³¤½¤¬¥¹¥º¥¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜÈ¯¤Î·Ð±Ä¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£MOT¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤¿¡ÖImpact of the Small¡×
¥¹¥º¥¤Î¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ·Ð±Ä¡ÊMOT¡Ë¤Î¶ñ¸½²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¤ò·Ð±Ä¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ò8¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¹½Â¤Åª¤Ë²òÌÀ¤¹¤ë¡£
1¡¥µ»½ÑÀïÎ¬
¥¹¥º¥¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾®¤µ¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢¥à¥À¤Ê¤¯¡×¤òµ»½Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Î¤¬HEARTECT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£¥¢¥ë¥È¤Ç¤Ï100kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ñ¸»¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑ¤òºÇ¾®²½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ê¡¼¥óÀïÎ¬¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¾®·¿¤ÇºÑ¤àEV¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¤é¤·¤¤ÅÅÆ°²½Áü¤ò¹½ÃÛ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ËþÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÀß·×Å¯³Ø¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¡¥¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀïÎ¬
¡Ö¾®¤µ¤¯»î¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯°é¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬³«È¯¸½¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¤äKUPO¤Ê¤É¤Î¿·ÎÎ°èÀ½ÉÊ¤â½ÀÆð¤ËÁÏ½Ð¡£¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ»ö¶È¤ä¡¢CVC¡ÖSGV¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤â³èÈ¯¤À¡£¸½¾ì¼çµÁ¤È³°Éô¶¦ÁÏ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç³×¿·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3¡¥¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¡¦¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¡È24»þ´Ö³«È¯ÂÎÀ©¡É¤ä¡¢¡Ö»ÍÎØÅÅÆ°¼Öµ»½ÑËÜÉô¡×¤Ê¤Éµ¡Ç½ÊÌÀìÌçÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ»½ÑÃßÀÑ¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¡£º£¸å6Ç¯´Ö¤ÇR¡õD¤Ë2Ãû±ß¤òÅê¤¸¤ë·×²è¤Ï¡¢Ç¯¾¦Èæ¤«¤é¸«¤Æ¤âÇË³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
4¡¥À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó
2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ÍÎØEV¤ò17¥â¥Ç¥ëÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆóÎØ¡¦Á¥³°µ¡¤Ë¤âÅÅÆ°²½¤ò³ÈÂç¡£¤µ¤é¤ËÌÈµöÊÖÇ¼¸å¸þ¤±¹âÎð¼Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äB2B¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5¡¥µ»½Ñ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý
Á´À½ÉÊ¡¦Á´ÃÏ°è¤Ë¤ï¤¿¤ëEV²½¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈCNG¡¿¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹³èÍÑÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¡¢ÆüËÜ¡¦²¤½£¡¦¥¤¥ó¥É¤´¤È¤ËÌÜÉ¸¥â¥Ç¥ë¿ô¤äÈÎÇäÈæÎ¨¤òÀßÄê¡£¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÍ½»»¤È¿Íºà¤òÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤òÆ±»þ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6¡¥µ»½Ñ¤È·Ð±Ä¤ÎÅý¹ç
¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹¼Ö¤Î¿ä¿Ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃ¦ÃºÁÇµ»½Ñ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥ÉÇÀÂ¼¤ÎÍïÇÀÇÑ´þÊª¤òÇ³ÎÁ¤ËÊÑ¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ä¶¡¦·ÐºÑÌäÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ëÃÏ°èÆâ½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£µ»½Ñ¤¬¼Ò²ñ¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ëÎÎ°è¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
7¡¥¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È³°ÉôÏ¢·È
¥È¥è¥¿¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ê¤É¡¢³°Éô¤ÎÃÎ¤òÂ¿ÁØÅª¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆâÉô¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÃÎ¤Î±Û¶ÀïÎ¬¤¬¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤À¡£
8¡¥¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ
CO2ºï¸º¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³Êº¹À§Àµ¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¡½¡½¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬µ»½ÑÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Î·Ð±Ä¼ÂÁõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÎð¼Ô¸þ¤±¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹³èÍÑ¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤Ëµ»½Ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¥¹¥º¥¤ÎMOTÊ¸²½¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¾®¤µ¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯¡¢Ã»¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡×·Ð±Ä¤¹¤ë»þÂå¤Ø
¥¹¥º¥¤¬CES2025¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖImpact of the Small¡×¤Ï¡¢°ì¸«¡È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡É¤ÎÏÃ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î·Ð±Ä¤Èµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤Ï¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×¤Î5¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÃ±¤Ê¤ëÉ¸¸ì¤ËÎ±¤á¤º¡¢ROA10.73¡ó¤È¤¤¤¦ºâÌ³À®²Ì¤ÈMOT¡Êµ»½Ñ·Ð±Ä¡Ë¤Î¼ÂÁõ¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Þ¤Ç¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¼¡¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÁØ¡×¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¹½Â¤¤ÎÈþ³Ø¡§»×ÁÛ¤¬¹½Â¤¤ò·Á¤Å¤¯¤ë
¡Ö¾®¤µ¤µ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖºÇ¾®¤ÇºÇÂç¤òÃ£À®¤¹¤ë¡×ÃÎ·Ã¤È¹©É×¤Î½¸ÀÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àß·×»×ÁÛ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥º¥¤ÏÀß·×¡¦Ä´Ã£¡¦À½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦±¿ÍÑ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³¬ÁØ¤Ç¡È¹½Â¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤ò·Ð±Ä¹½Â¤¤ÎÀß·×¤Ë¤Þ¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¹½Â¤ÅªÍø±×Î¨¡×¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ÄêÎÌÀ®²Ì¤Ø¤Î¼ÂÁõ¡§KPI¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¾®¡¦¾¯¡¦·Ú¡¦Ã»¡¦Èþ¡×
¤³¤Î¹½Â¤»×ÁÛ¤Ï±Ä¶ÈÍø±×Î¨11.04¡ó¡¢Áí»ñ»º²óÅ¾Î¨0.97¤È¤¤¤¦¸²Ãø¤ÊºâÌ³¿ôÃÍ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ØÉ¸¤¬¸ß¤¤¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢¹â¼ý±×¡ß¹â¸úÎ¨¤ÎÍø±×¹½Â¤¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
£·Ð±Ä¤ÎÌ¤Íè·Á¡§Ê£»¨²½¡¦ÈîÂç²½¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
Â¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¤¬µ¬ÌÏ¤ÎÄÉµá¤Î²Ì¤Æ¤ËÁÈ¿¥¤ÈÀ½ÉÊ¤ÎÊ£»¨²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥º¥¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤È¹¤¤Å¬±þÎÏ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëµ©Í¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦20À¤µª·¿·Ð±Ä¤Î¼öÇû¤ò¼Î¤Æ¡¢¹½Â¤¤òºï¤®Íî¤È¤·¤ÆÈþ¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤¿21À¤µª·¿·Ð±Ä¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶ÈºÆ¶½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤äEV¤Ê¤É¿·µ»½ÑÎÎ°è¤Ç¤Ïµð³ÛÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤âº¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¥¹¥º¥¤ÏÆÈ¼«ÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤È¤Î¶¨¶È¤Ê¤É³°ÉôÏ¢·È¤ÇÊä´°¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CES2025¤Ç¤â¹ëApplied EV¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¼«Æ°±¿Å¾Âæ¼Ö¡×¤òÅ¸¼¨¤·¡¢³«È¯À®²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼Ò³°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÍ×ÁÇµ»½Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡½¡½¤½¤Î½ÀÆðÀ¤¬¡¢µðÂç²½¤»¤º¤È¤âºÇ¿·µ»½Ñ¤ËÅ¬±þ¤·ÆÀ¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢À¤³¦¤Î´ë¶È¤¬»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤Î¼¨¤·¤¿¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Ã¦À®Ä¹»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¤ÎÍýÁÛ·Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡£ROA¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½Â¤Åª¹çÍýÀ¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡É¤ÎÎ¾Î©¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤³¤½¤¬¡Ö¾®¤µ¤µ¡×¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®¤µ¤µ¤È¤Ï·Ð±Ä¤ÎÀ©Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÀß·×¤¹¤ëµ»½Ñ»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹½Â¤¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤³¤½¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë