2児の母・青木裕子が奄美大島で感じた、教科書にはない「生きた学び」の価値

2人のお子さんの小学校受験を経験したフリーアナウンサーの青木裕子さんによる、日々の「子どもとの学び」を提案する連載「子育て歳時記」。青木さんが子育てをするなかで、お子さんのために徹底的にリサーチをし、親子で一緒に体験した「学び」の数々を毎月シェアしています。

小学校受験では、季節ごとの“植物”や“行事”、生活力について問われるような試験が行われます。365日様々なところにある「学び」のチャンスですが、慌ただしく暮らしていると意外と忘れてしまいがちです。そんな中、夏休みに青木さんが家族で訪れた奄美大島での体験は、自然の中で子どもたちと学び、考えるきっかけとなったそうです。今回は、その旅を通して青木さんが感じたことをお伝えします。

そして、この連載に書きおろしマンガなども加えてを改編し、まとめた書籍『3歳からの子育て歳時記』も絶賛発売中です。青木さんが実践してきた「体験」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどを掲載した、情報満載の一冊となっています。日々のお出かけや、休みの日の参考にもなるのでぜひご覧ください。

子どもと楽しむ、学びいっぱいの奄美大島

暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。我が家は先日、家族旅行で、奄美大島に行ってきました。美しい海と山がある大きな島。“世界遺産を巡る”という家族旅行の隠れテーマにもぴったりの旅は、大人も子どもも楽しかったのはもちろん、学びのある充実したものになりました。

奄美大島と言えば、2021年に世界自然遺産に登録された、豊かな生態を育む広大な自然が魅力です。どこをとっても素晴らしいのですが、2泊3日と短い旅行だったので、マングローブ林カヌーとシュノーケリングのアクティビティに参加して自然に触れることにしました。（本当は森のトラッキングなどにも参加したかったのですがまたの機会に……）

我が家は、旅行の際は、ガイドさんがいるアクティビティに申し込むことが多いです。自分たちのペースで好きなことをして過ごすのも良いのですが、やはり詳しくお話をしてくださる方がいると体験の意味がぐっと濃くなると感じます。私が話しても「遊びたい！」という気持ちが先に立って、なかなか真剣に聞いてくれない息子たちも、ガイドさんの話であれば耳を傾けてくれます。また、世界遺産である奄美大島では、認定のガイドさんと一緒でないとできないことなどもあるので注意が必要です。

今回も、ガイドさんの説明を聞くことで、体験をただ「楽しかった」だけではなく学びの場にすることができました。特に、カヌー体験で、マングローブについて詳しく教えてもらい、ブルーカーボン生態系としてのマングローブの働きについて知れたことが収穫でした。（実は、私と長男は奄美大島の前に南三陸旅に行っており、そこでは地球温暖化の影響や、アマモという海草が群生するアマモ場が担う、ブルーカーボン生態系の働きについて学んでいました。そのこともあって、日本の北と南。全く異なる環境で、共通するワードを見つけて、結びつけて考えるというとても貴重な体験となったのです）

体験の合間に立ち寄った、世界遺産センターも豊かな生態に関する展示が充実していて、なんと入場無料で、おすすめです。シュノーケリングでは美しい魚たちとウミガメを観察することができ、幼稚園の頃だったら帰ってすぐお絵描きをしていただろうなあなんて（笑）。

お天気に恵まれ、短い時間でしたがやりたいことをたくさんできた奄美大島家族旅行。子どもの年齢によってできることは変わると思いますが、学びながら楽しむことができる、他にはない魅力のある島だと私は感じました。

そうそう、カヌー体験の際、マングローブ林にところどころ漂流しているペットボトルなどのゴミをガイドさんが拾っていた姿も息子たちは印象的だったようです。私たちはカヌー初心者なので操縦に集中していてお手伝いとはいかなかったのですが、意外なところで子どもたちが問題意識を持つきっかけになったと感じました。自然から、人との関りから、多くのものを吸収して成長していって欲しい、改めてそんな風に感じた夏旅でした。

