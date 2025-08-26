韓国旅行をもっと楽しく！ KARA知英に聞いた「覚えておくと便利な韓国語」

ドラマや音楽など韓国カルチャーの席巻とともに、旅行先としても人気を増している韓国。韓国観光公社の発表によると、2024年の訪韓外国人観光客数は約1637万人（前年比48.4％増）で、そのうち日本からの訪韓は約322万人だった。

今回は、K-POP人気の先駆けとなった韓国のガールズグループKARAのメンバー知英さんに、覚えておくと韓国旅行がもっと楽しくなるという韓国語を教わることに。すぐに覚えられそうな簡単なフレーズばかり教えてくれたので、ぜひ現地の人とのコミュニケーションに挑戦してみては？

買い物や食事を楽しむときに役立つ言葉

「私が日本と韓国の両方で活動していることもあって、ファンの方はよく韓国に来てくれているんです。それで、両国のファン同士で交流もされているみたいで、お互いに言葉を教え合っている人もいるようです。やっぱり教科書だけで勉強するのには限界がある。韓国語ネイティブの人と話すことが上達を早めてくれると思いますし、何より絶対楽しいと思います！」

ということで、いざ韓国に行くなら「これを覚えておくとすごく便利」という言葉を教えてもらった。

「まず覚えておくといいのは『イゴ ジュセヨ』です。『これください』という意味。これさえ言えたら、買い物は何とかなりますから。『イゴ』が『これ』という意味で、『ジュセヨ』は日本語の『〜ください』にあたります。

ちなみに『あれ』は『チョゴ』、『それ』は『クゴ』。だから、それぞれの後ろに『ジュセヨ』を付ければ、『あれください』、『それください』となります。簡単でしょう!?」

他には数字を覚えておくと、同じものを何個か買いたいときやレストランで人数を伝えるときに便利だという。

「韓国の人が写真を撮るとき、『ハナ ドゥ セ！』と言っているのを聞いたことがあるのではないかと思います。これが韓国語での『1、２、３』。できれば10ぐらいまで覚えておくのがオススメですけど、大変なら、一緒に旅する人数の数字まで覚えるでもいいと思います。たとえば4人旅なら、4は『デ』なので、レストランで席をお願いするときは『デ ジュセヨ』と言えば、スムーズに案内してもらえるはずです」

丁寧に断りたいときはどう言えばいい？

では反対に、買い物やレストランで店員さんに何かを勧められたものの、断りたいときはどう言えばいいのか？ 「NO」とストレートに断るのは、失礼な気がして避けたい人も多いはずだ。

「そういうときは『ケンチャナヨ』でいいと思います。『大丈夫』という意味なので、ケガをしたけど大したことがないときなどに使いますが、何かをカジュアルに断るときにもよく使うんです。これは日本語での『大丈夫』の使い方とほぼ同じかもしれません。

あと、私たちがよく使うのは『チョワヨ』。『いいですね〜』みたいな意味です。勧められたけど興味がないときは、この言葉を言って流すといいかもしれません(笑)。

『チョワヨ』は、本当に便利な言葉なんです。たとえば旅行中、現地の人に写真を撮ってもらって、それを確認したときも『チョワヨ、チョワヨ！』と言ってあげると相手は嬉しく感じると思います。さらに『チンチャ チョワヨ！』といえば、『すごくいい！』という意味になります。『イイネ！』みたいなことを言いたいときは、『チョワヨ』を使うことをオススメします」

◇旅行先で現地の言葉を話すことは、地元の人たちとの交流だけでなく、より深い文化体験ができるはずだ。後編【「一番覚えておく必要があるかも」KARA知英が教えてくれた渡韓時に役立つ韓国語】では引き続き、韓国旅行をより楽しくするために覚えておきたい韓国語を教わった。

知英（ジヨン／Jiyoung）

1994年1月18日生まれ。韓国出身。2008年、韓国にてKARAのメンバーとしてアーティスト活動をスタートさせる。2014年夏より、日本で俳優としての活動を開始。ドラマ『地獄先生ぬ〜べ〜』『ヒガンバナ〜警視庁捜査七課』『連続ドラマW そして、生きる』、映画『暗殺教室 卒業編』『片想いスパイラル』、ミュージカル『スウィート・チャリティ』などの作品に出演。ソロアーティスト・JY としても活動。

