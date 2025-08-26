【女子ゴルフ全盛期】「父は未経験」…山下美夢有が全英女子で優勝できた「納得の理由」

渋野日向子が42年ぶりにメジャー制覇を成し遂げたのも今は昔。この2年間で日本人選手は4度もメジャーで勝っている。躍進の背景を解説する。

山下美夢有がAIG女子オープンで優勝

「本当にここまで来るのもすごく長かった。たくさんの方に支えてもらい、コツコツと地道にやってきた。メジャー大会で優勝することができて、すごくうれしいです」

女子プロゴルファーの山下美夢有（24歳）は、優勝会見の席でしみじみとそう語った。

8月3日（現地時間）、山下はメジャー最終戦「AIG（全英）女子オープン」で通算11アンダーをたたき出して米ツアー初優勝。日本人史上6人目のメジャー制覇を果たした。

山下は大阪の寝屋川市出身。5歳から父・勝臣さんの影響でゴルフを始め、今も二人三脚で戦い続けている。'20年にプロデビューし、2年連続で年間女王（'22年、'23年）に輝いた。日本ツアーでは通算13勝。昨年のパリ五輪では4位入賞を果たし、今季から米ツアーに主戦場を移している。

リフォーム会社を経営する勝臣さんはゴルフのことはまったく知らず未経験だったが、娘のためにと熱心に研究を続けてきた。'22年に勝臣さんに話を聞く機会があり、こんな話をしてくれた。

「2人で今のスタイルを作ってきました。今までゴルフで褒めたことは一度もありません。褒めるとしたら一度だけ。引退する日と決めています。重視しているのは『データで考える』こと。その時の気持ちでプレーを変えるのではなく、必ずデータに基づいて選択するように教えています」

プロデビュー後はすぐに300万円もする弾道測定器「トラックマン」を購入。勝臣さんは、周囲の冷ややかな視線を感じていたそうだが、徹底的にサポートし続けていた。

こうした父の指導が結果に繋がっていることを山下自身も実感していた。かつて彼女は筆者の取材にこう明かした。

「調子が悪くなるとトラックマンのデータで測るのですが、いい状態の数字がわかっていると、悪くなった時にどこがあかんのかがわかるのは大きかったです。父のおかげでめっちゃ成績が良くなりました。上位で戦うにはデータは必要だと思います」

勝因は父からのアドバイス

ちなみに、山下の身長は150センチ。中学2年生のころに成長が止まってしまい、「当時はかなりショックだった（笑）」と打ち明けていた。

「もちろん、原理的に言えば、手足が長いほうが飛ぶというのはわかります。でも、これはもう自分でどうすることもできない。大きな選手に飛距離では勝てないので、ショットの精度とパターを磨こうと思いました」

飛距離への憧れを捨て、早いうちに長所を伸ばすことにシフトした。ゴルフは緻密で頭を使うスポーツ。山下の精密なショットは、自身の努力とデータから導き出されたものだ。抜群の安定感もあり、ティショットや2打目を曲げたとしても、アプローチやパターといった小技のうまさでリカバリーしてみせる。

昨年、日本ツアーの年間女王を手にしたのは竹田麗央（22歳）だが、「実力のバロメーター」と言われる平均ストローク1位は山下だった。なんと69・1478。ツアー史上最少記録で、この数字を抜ける選手は今の日本ツアーにはいないとも言われている。

加えて、勝臣さんが持つ娘の「良し悪し」を的確に見極める力も、山下にとって大きな支えとなっている。平日は仕事をしているため、勝臣さんはフルで米ツアーに同行できない。時差がある中、オンラインで動画を見ながらスイングのアドバイスを送っている。全英でも、父からのアドバイスが大きな転機だったという。

大会3日目にスコアを落とした山下は、すぐに勝臣さんと話し合った。父が指摘したのは、「頭の軸が動いていた」こと。後に山下は、「（ホテルに）帰ってからお父さんと改めてチェックして細かい部分に気づけたので、それが良かった」と勝因を挙げていたが、父に絶大な信頼を置いていることがうかがえる。

余談だが山下は、父と息抜きをすることもある。スマホゲームの「LINE：ディズニーツムツム」で遊ぶことだ。勝臣さんは得意なようで「全然勝てない」と、山下は筆者に笑っていた。

取材・文／金明碰（キム・ミョンウ）（スポーツライター）

「週刊現代」2025年09月01日号より

