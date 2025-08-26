1日1時間使うだけで認知症を予防！アミロイドβを流して「脳を鍛えるイヤホン」の衝撃

使うだけで認知症を予防

「使い始めて1ヵ月ほど経ちますが、いままで以上に仕事に集中できるようになった気がしています。さらに『あの名前はなんだったっけ……』といった、ちょっとした物忘れが劇的に減った。

趣味で続けている脳トレのスコアも過去最高の数値を出すことができ、脳が鍛えられている実感があります」

そう喜ぶのは、シオノギヘルスケアが販売している「kikippa（ききっぱ）イヤホン」を日頃から使っている大森康平さん（56歳・仮名）だ。

大森さんが使うイヤホンは認知症を予防する革新的な技術で開発され、この5月に登場したばかり。

いったいどんなものなのか。そのメカニズムから少々詳しく説明していこう。

認知症の原因で注目されているのが、脳内にあるアミロイドβという物質である。

これはアルツハイマー型認知症の原因とされているもので、いわば脳のゴミ。脳内に溜まることで認知機能が低下し、認知症が進行すると考えられている。

長らく薬物によってアミロイドβを「掃除」しようと研究されてきたが、最近まったく新しい手法でのアプローチが登場した。それが「音でアミロイドβを洗い流す」というものだ。

そのもとになっているのは、'19年に米マサチューセッツ工科大学（MIT）の神経科学者、ツァイ・リーフェイらが発表した研究論文。それによれば「認知症のマウスに40Hz（1秒間に40回）の音や光の刺激を与えると脳のアミロイドβの減少が見られた」という。

ではいったいなぜ40Hzの刺激によってアミロイドβが減るのか。お茶の水女子大学助教で脳科学者の毛内拡氏はこう解説する。

「脳の活動は、脳波として記録することができます。たとえばリラックス時には、周波数は1秒間に10回（10Hz）程度の帯域が優位になります。

一方、最も脳が活動しているときはガンマ波と呼ばれる40Hz前後の脳波が優位になります。認知症の患者の脳波を計測すると、この40Hzのガンマ波がなかなか計測できないのです。

そこで、40Hzの音などで外部から刺激すると、脳がそれに同調し活性化することで、アミロイドβが洗い流されるとみられています」

このメカニズムをもとに、世界で初めて開発されたイヤホンが冒頭の「kikippaイヤホン」である。40Hzの「ガンマ波サウンド」が出るこのイヤホンを用いて、好きな音楽を聴くだけで、脳内のアミロイドβを減少させられるというわけだ。

イヤホンとしての性能も高い

kikippaイヤホンを塩野義製薬と共同開発したピクシーダストテクノロジーズのプロジェクト担当者、辻未津高氏が解説する。

「イヤホンから40Hz変調を施したガンマ波サウンドを出せる、世界初の技術を塩野義製薬と開発し、特許も取得しています。

耳をふさがないタイプのイヤホンなので、家の中で使っていてもインターホンや電話の音を聞き逃すことがありません。

また、マイクも内蔵しており、オンライン会議などにも使っていただけます」

ガンマ波をオンにすると、ブルブルと震える刺激が音に混ざる。最初は違和感があるものの、使っているうちに慣れていく。また、このガンマ波の強さは5段階で調整でき、聴いている音楽などによって自由に変えられる。

便利なことに、Bluetoothによる無線接続のため、スマートフォンやパソコンから流れる音をワイヤレスで聴くことができる。

耳にかけるタイプなので、イヤホンを落として紛失する心配もない。

さらに、最大8時間のバッテリーを内蔵し、専用のスタンドに置くだけで簡単に充電できる。

「専用アプリを使えば、記憶力や注意力などの認知機能が数値化されて確認できるのも特徴です」（辻氏）

前出の大森さんがこのイヤホンを使ったきっかけを語る。

「kikippaのスピーカーを、歳を重ねて怒りっぽくなっていた80歳の父親にプレゼントしたところ、性格が穏やかになり、笑顔が増えたんです。

スピーカーは9万9000円と高価でしたが、イヤホンは2万9700円と安価なので私も買ってみました。

早朝の犬の散歩、会社への行き帰り、そして夜にはドラマ視聴時と、1日に3時間ほど、このイヤホンを使っています」

イヤホンを使うだけで脳が活性化し、記憶力や集中力の向上が期待できる―そんな未来の認知症予防法が、いま私たちの手の届くところにあるのだ。

