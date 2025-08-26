µÞÀÂ¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÊì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¹ó¤¹¤®¤ë¥Í¥Ã¥ÈÃæ½ý¡Ä´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬»¯¤·¤¿ÉÔ¶à¿µ¥³¥á¥ó¥È¤ËØ³Á³
¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÊì¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤ò¤È¤â¤ËË´¤¯¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Êì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤òSNS¾å¤Ç»¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎÊì¿Æ¤È¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä¤º¤Ã¤ÈÆÚ¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¹â·ì°µ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¡¢ËýÀ¿ÕÉÔÁ´¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ïµñ¿©¾É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ã»¤¤±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç»¯¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦ÊýË¡¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤ó¤À¤¦¤Í¡£µñ¿©¾É´µ¼Ô¤ÎËöÏ©¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç°ì½ÖÈá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤³¤½ÆÚ¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ÇÁá¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÈéÆù¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬µñ¿©¾É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢µð¿Í¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¤¬¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤â2013Ç¯¤ËµÞÀÂ¡£¤¤¤º¤ì¤âÂ¾»¦¤òµ¿¤¦¾Úµò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Ï²áµî¤Ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¡ÊSLE¡Ë¡×¤ò´µ¤¤¡¢°ì»þ¤ÏÂÎ½Å¤¬96kg¤Þ¤ÇÁý²Ã¡£Å°Äì¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¿ÈÄ¹170cm¡¦ÂÎ½Å41kg¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËºÙ¤¹¤®¤ëÂÎ·¿¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¿Í¤ÏºÇ¶á¹Ô¤Ã¤¿ÂÎÁÈÀ®¸¡ºº¤Ç¡ÖÄãÂÎ½Å¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÃÍÅª¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Êì¤Ï¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡ÊÅê¡Ë¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£