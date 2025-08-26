「石破さん、これが地方創生の現実です」過疎地で公金を食い物にするコンサルが日本を滅ぼす！

地方創生政策によって地方自治体に配分される補助金を狙う「過疎ビジネス」が横行している。福島県にある国見町では、企業版ふるさと納税を利用し、救急車を自分たちで使わず、他の自治体にリースする不可解な事業が行われた。その実態に迫る。

ばら撒かれる補助金

「10年前から始まった地方創生ブームで、地方に補助金がばら撒かれました。すると、補助金目当てに自治体に近づき、公金で利益確保を狙う“過疎ビジネス”が横行しました。

結果、地方創生とはかけ離れた、訳のわからない事業に補助金が溶けていったのです」

そう語るのは、宮城県に本社を置く日刊紙「河北新報」編集部記者の横山勲氏（36歳）だ。

石破首相は'14年に初代地方創生担当大臣になった。昨年の首相就任後にはさっそく「地方創生2.0」を推進し、今年6月にも69ページにわたる「基本構想」を発表している。

しかしこの10年、人口減少は加速する一方で、地方創生政策が上手くいっているとは言えない。

むしろ実際には、地方創生ビジネスが蔓延り、4億円以上の公金が喰い物にされる事件も起きている。

横山氏は、コンサルタントが自治体に付け入る「過疎ビジネス」を取材し、新刊『過疎ビジネス』に克明に記した。そこで取り上げられた国見町の事例をもとに、地方創生の闇の一端を覗いてみよう。

「企業版ふるさと納税」で税負担が軽減

福島県の北部に位置する国見町は、人口約8000人の小さな町だ。'22年、国見町は官民共創コンソーシアムという組織の事務局をコンサル会社のワンテーブルに委託した。ワンテーブルは地方創生事業の立案に関わり、国見町は、企業版ふるさと納税を財源に新しい事業を始めることになった。

企業版ふるさと納税は、民間企業が地方創生事業に寄付をする制度のこと。自治体は寄付を財源に事業ができ、企業は寄付金のうち最大9割の税負担が軽減される。

国見町はこの制度を利用して救急車12台を購入、別の自治体にリースする事業をすることになった。自分たちで使わず、わざわざ別の町に貸し出すという不可解な事業だ。

「企業版ふるさと納税は、中身の大部分が公的資金です。当時、国見町の町長だった引地真氏は、おそらく公金を使うという意識も責任感もなく、自らの実績作りのために、コンサルの立案した事業案を利用したのではないでしょうか」（横山氏）

企業版ふるさと納税で国見町に4億3200万円の寄付をしたのは、動画配信等を手がける合同会社DMM.com（以下、DMM）とその関連企業。しかし、国見町が事業で使う救急車を製造・販売したのは、その子会社ベルリングだった。

つまり、民間企業が企業版ふるさと納税を使って“課税逃れ”をしたうえ、自ら寄付した町から事業を受注する“二重取り”をしたのではないか。横山氏がDMMに問い合わせたところ、回答はなかったという。

