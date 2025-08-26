酢でおいしく元気に！ 今食べたい「すし飯」メニューをご紹介【きょうの料理ビギナーズ9月号より】
暦の上では秋といわれても、まったくピンとこない暑さが続きます。
まだまだ、さっぱりしたご飯が食べたいですよね。
きょうの料理ビギナーズ9月号の特集は、そんな今の時季にもぴったりな、「酢」を使った料理。すっぱすぎない味つけで、毎日の食事に取り入れやすいアイデアをご紹介しています。
本記事では、手軽なすし飯を使った「簡単ねぎ明太細巻き」と「パセリすし飯 しらす大根のっけ」のレシピを公開します。
すし飯っておいしい！
すし飯は、暑くて食欲のない日でもおいしく食べられますよね。
のっけご飯やおにぎり感覚ののり巻きにすれば、気楽なランチや軽食にピッタリです。
刺身はもちろん、ハムやソーセージ、ツナなども合いますよ。好きな具でどうぞ！
ボウルで手軽につくります材料（2人分）
ご飯（温かいもの）… 330ｇ（1合分）
すし酢 （酢（あれば米酢）… 大さじ2 砂糖 … 大さじ1 塩 … 小さじ1/2）
［1人分280kcal 調理時間5分］
1 耐熱容器にすし酢の材料を混ぜ合わせ、ラップをふんわりとして、電子レンジ（600W）に30秒間かけ、混ぜて砂糖と塩を溶かす。
2 ご飯をボウルに入れ、1を回し入れる。しゃもじで切るように手早く混ぜ、全体になじんだらうちわなどであおいで軽く水分をとばす。ご飯につやが出たらでき上がり。
簡単ねぎ明太細巻き
すし飯とのりは好相性！
巻きすやラップがなくても簡単に巻けて、おにぎり感覚で食べられます。
すし飯（上記参照）… 全量
焼きのり（全形）… 2枚
からし明太子（身をほぐしたもの）… 1/2腹分（40g）
細ねぎ … 4本
白ごま … 小さじ1
［1人分330kcal 調理時間10分］
1 のりは十文字に切って1枚を4枚にする。細ねぎは10cm長さに切る。
2 のり1切れにすし飯の1/8量をのせ、のりの向こう側を1cm残して広げる。からし明太子、細ねぎ、白ごまの1/8量を手前にのせ、手前からクルリと1回だけ巻く。残りも同様に巻く。
パセリすし飯 しらす大根のっけ
すし飯にパセリを混ぜてさわやかな香りに！
しば漬けとオリーブ油が絶妙なアクセント。
すし飯（上記参照）… 全量
パセリ（みじん切り）… 大さじ３
しらす干し … 20g
大根 … 100g
しば漬け … 20g
◎塩／オリーブ油
［1人分350kcal 調理時間5分（大根に塩をしておく時間は除く）］
1 パセリはすし飯に混ぜる。大根は薄いいちょう切りにして塩小さじ1/4をふってもみ、5分間おく。しんなりしたら水けをしっかり絞る。しば漬けは粗みじん切りにする。
2 器にすし飯を盛り、大根、しらす干しを広げてのせる。しば漬けを散らし、オリーブ油小さじ2を回しかける。教えてくれた人
高山かづえ（たかやま・かづえ）
料理研究家。ワインソムリエ。誰にでもつくりやすく、確実においしいレシピが大人気。お酢好きでも有名で、家にはたくさんの酢コレクションがあるそう。試作を重ねて、すっぱすぎないけれど酢の風味は生かし、量も程よく使えるとっておきのレシピを考えてくれました。
※高山さんの「高」の字は、正しくは「はしごだか」です。
NHK『きょうの料理ビギナーズ』2025年9月号より
