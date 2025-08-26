酢でおいしく元気に！ 今食べたい「すし飯」メニューをご紹介【きょうの料理ビギナーズ9月号より】

暦の上では秋といわれても、まったくピンとこない暑さが続きます。

まだまだ、さっぱりしたご飯が食べたいですよね。

きょうの料理ビギナーズ9月号の特集は、そんな今の時季にもぴったりな、「酢」を使った料理。すっぱすぎない味つけで、毎日の食事に取り入れやすいアイデアをご紹介しています。

本記事では、手軽なすし飯を使った「簡単ねぎ明太細巻き」と「パセリすし飯 しらす大根のっけ」のレシピを公開します。

すし飯っておいしい！

すし飯は、暑くて食欲のない日でもおいしく食べられますよね。

のっけご飯やおにぎり感覚ののり巻きにすれば、気楽なランチや軽食にピッタリです。

刺身はもちろん、ハムやソーセージ、ツナなども合いますよ。好きな具でどうぞ！

すし飯のつくり方

ボウルで手軽につくります

材料（2人分）

ご飯（温かいもの）… 330ｇ（1合分）

すし酢 （酢（あれば米酢）… 大さじ2 砂糖 … 大さじ1 塩 … 小さじ1/2）



［1人分280kcal 調理時間5分］

1 耐熱容器にすし酢の材料を混ぜ合わせ、ラップをふんわりとして、電子レンジ（600W）に30秒間かけ、混ぜて砂糖と塩を溶かす。

2 ご飯をボウルに入れ、1を回し入れる。しゃもじで切るように手早く混ぜ、全体になじんだらうちわなどであおいで軽く水分をとばす。ご飯につやが出たらでき上がり。

簡単ねぎ明太細巻き

すし飯とのりは好相性！

巻きすやラップがなくても簡単に巻けて、おにぎり感覚で食べられます。

材料（2人分）

すし飯（上記参照）… 全量

焼きのり（全形）… 2枚

からし明太子（身をほぐしたもの）… 1/2腹分（40g）

細ねぎ … 4本

白ごま … 小さじ1



［1人分330kcal 調理時間10分］

1 のりは十文字に切って1枚を4枚にする。細ねぎは10cm長さに切る。

2 のり1切れにすし飯の1/8量をのせ、のりの向こう側を1cm残して広げる。からし明太子、細ねぎ、白ごまの1/8量を手前にのせ、手前からクルリと1回だけ巻く。残りも同様に巻く。

パセリすし飯 しらす大根のっけ

すし飯にパセリを混ぜてさわやかな香りに！

しば漬けとオリーブ油が絶妙なアクセント。

材料（2人分）

すし飯（上記参照）… 全量

パセリ（みじん切り）… 大さじ３

しらす干し … 20g

大根 … 100g

しば漬け … 20g

◎塩／オリーブ油



［1人分350kcal 調理時間5分（大根に塩をしておく時間は除く）］

1 パセリはすし飯に混ぜる。大根は薄いいちょう切りにして塩小さじ1/4をふってもみ、5分間おく。しんなりしたら水けをしっかり絞る。しば漬けは粗みじん切りにする。

2 器にすし飯を盛り、大根、しらす干しを広げてのせる。しば漬けを散らし、オリーブ油小さじ2を回しかける。

教えてくれた人

高山かづえ（たかやま・かづえ）

料理研究家。ワインソムリエ。誰にでもつくりやすく、確実においしいレシピが大人気。お酢好きでも有名で、家にはたくさんの酢コレクションがあるそう。試作を重ねて、すっぱすぎないけれど酢の風味は生かし、量も程よく使えるとっておきのレシピを考えてくれました。

※高山さんの「高」の字は、正しくは「はしごだか」です。

NHK『きょうの料理ビギナーズ』2025年9月号より

撮影・宮濱祐美子／スタイリング・久保百合子／取材＆文・岡村理恵

