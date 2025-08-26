ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２６日、日本陸連が２５日に東京・国立競技場で７月６日に行われた日本選手権の男子４００メートル決勝で失格となっていた佐藤風雅＝ミズノ＝の失格を取り消し、３年ぶり２度目の優勝と訂正すると発表したことを報じた。

大会期間を終えて、記録が訂正されるのは異例。日本陸連によると、ルールの解釈に食い違いがあったという。９月１３日開幕の東京世界陸上出場へのワールドランキングも上昇し、３大会連続代表入りする見通しになった。

スタジオでは、このニュースを報じる２６日付「スポーツ報知」の紙面を紹介。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「スポーツ報知なんですけれども」と切り出すと「実は失格になった選手が実は５０日後に失格取り消しで優勝になったケースなんですよね。一体何があったんでしょうか」と伝えた。

失格が取り消され優勝となった佐藤は７月６日の男子４００メートル決勝で１着でゴールしたが、最終コーナーで左足が内側レーンに侵入したと判定され失格。０秒０１差の２位だった今泉堅貴＝内田洋行ＡＣ＝が繰り上がったが、記録の訂正で佐藤が３年ぶり２度目の優勝を果たし、世界陸上で日本代表入りする見通しとなった。

日本陸連によると、ルールの解釈に食い違いがあったという。ルールではカーブを走る際、内側のラインを２回踏んだり、１回完全に踏み越えたりすると失格になるが、触れるのが１回だけなら失格にはならない。

日本陸連は、大会当日、１歩完全に踏み越えたとして失格としたが、大会後、ミズノ側の問い合わせを受けて事実確認したところ、ジュリー（上訴審判員）への資料の提出に、十分な手続きが取られていなかったと判断し、再考することになった。

このニュースを伝えた安住アナはルールについて「調べると結構、複雑なルールで気になる方は自分で調べてみてください」と視聴者へ呼びかけ世界陸上への出場が浮上した佐藤へ「がんばってください」とエールを送った。