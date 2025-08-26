◆交流試合 巨人ＯＢ２―７ジャイアンツ女子チーム（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の新ファーム球場・ジャイアンツタウンスタジアムの開業を記念した、巨人軍ＯＢとジャイアンツ女子チームの交流試合が２５日、同球場で行われ、巨人軍ＯＢは２―７で敗れた。

先発の槙原寛己氏（６２）は、初回先頭からの４連打で１死も奪えずに４失点ＫＯ。相手に主導権を握られ、３回までに７点を追う展開となった。しかし、３回に無死二塁から昨年限りで現役引退した大田泰示氏（３５）が左中間を破る適時二塁打を放つと、さらに無死一、三塁から、元監督の高橋由伸氏（５０）＝スポーツ報知評論家＝の二塁併殺打の間に２点目を奪った。

以降は無得点に終わったが、前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）や、篠塚和典氏（６８）が安打を放ってファンを沸かせた。６回終了後、場内インタビューに応じた原氏は、「初回が全てだったんじゃないかな。次、もし（試合が）行われるなら良いピッチャーからいくべきでしょうね」と槙原氏をバッサリと切り捨て、場内の爆笑を誘った。

２回から登板した斎藤雅樹氏（６０）は１回１失点。自身も背負った「１１」の後継者である田中将が、日米通算２００勝に王手をかけており「２００勝は目の前ですから、今年中には絶対にできる。もっともっと頑張っていってほしい」とエールを送った。