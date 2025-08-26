じつは、ちゃんとした記録は、びっくりするほど無かったんです…研究リーダーが「日本で起こった”暴れる気候”」にこだわる、納得の理由

「暴れる気候」と水月湖年縞掘削（2）

掘削開始が遅れた「マヤ調査」事情

2025年6月1日午前11時、強い雨。

水月湖の遊覧船、若狭町観光船レイククルーズ駐車場に設営されたプレハブの「仮設ラボ」前テントに、福井県の杉本達治知事を筆頭に、宮本俊県議会議長など議員8名、若狭町の渡辺英明町長、同議長、鳥浜漁業協同組合の田辺善治組合長、さらに福井県を代表する経済人など約50名が参集した。

年縞掘削開始記念式典が開催されたのだ。しかし、科学研究プロジェクトの開始、それもわずか40日間の作業開始にあたって錚々たる面々が集い、「記念式典」を行うなど前代未聞だろう。

しかし、2006年の掘削では、掘削した年縞コアの一時保存のために地元の漁業協同組合が大型冷蔵庫を利用させてくれるなど、水月湖の年縞研究は地元の支えが大きく、この研究によって「水月湖」の名が世界に大きく伝えられたことは若狭町民、さらに福井県とって大きな誇りなのである。

福井県が「水月湖の年縞研究」というたった1つの科学研究成果を展示する博物館を設立したのも、その誇りゆえだ（年縞博物館は交通不便の立地にもかかわらず2025年3月6日には来館者30万人を達成、2021年には全国の博物館、美術館、5738館から1館のみが選ばれて第2回日本博物館協会賞を受賞 ）。

6月1日の式典は年縞掘削の開始予定日に合わせて開催したが、残念ながら掘採やぐらには肝心のボーリングマシンがまだ搭載されておらず、参会者には湖岸近くの台船上に立てた仮のやぐらを見てもらうだけだった。

掘削開始が間に合わなかったのは、グアテマラでのマヤ文明調査のための年縞掘削（2025年1月末〜3月末）で使用したボーリングマシンの日本への船便の到着が遅れ、福岡港での通関にも時間がかかっていたためだった。

雲が途切れた5分間に……

やっとボーリングマシンが現地に届き、年縞掘削はおよそ3週間遅れの6月23日に開始した。当日も午前中は大雨だったが、昼前には雨があがり最初のボーリングが始まった。

その日の午後、私は水月湖を一望のもとに望めるレインボーライン山頂公園の展望台に上がり年縞掘削開始を見届けようとしたが、残念ながら水月湖はまだ雲に覆われていた。

ところが少しずつ雲が動き、わずか5分間だけだが、記念すべき掘削開始の台船とやぐらが見えたのだ。何十回となく上がってきた山頂公園の展望台だが、これまでは年縞掘削のやぐらのイメージを湖の光景に重ね合わせるしかなかっただけに、眼下に過去7万年分のタイムカプセルを掘り出す姿を見て感動した。

展望台から降りて仮設ラボを訪ねると、

「採れましたよ、これが最初の年縞コアです。卑弥呼の時代の年縞です」

という報告を受けた。

湖底から3〜4m下の年縞だが、弥生時代後期の約1800年前、2世紀末から3世紀前半、卑弥呼が生きていた時代に空を舞っていた花粉、卑弥呼が浴びていたはずの大陸から吹き寄せた黄砂、卑弥呼が水辺に脚を浸した時に周囲にたくさん浮遊していたプランクトンや珪藻。そういう卑弥呼が生きていた日々の環境の要素の「現物」を含む泥が、目の前にある！

卑弥呼の時代に直面しワクワクしたので、ホテルに戻るなり『魏志倭人傳』を読み返してみた。

『魏志倭人傳』の描写の中の自然環境についてのイベントと年縞を突き合わせれば、卑弥呼の年代がわかるのではないかと空想したからだが、そんなことが簡単にわかるものではない。だが、『魏志倭人傳』を元に当時の自然環境を復元する研究が行われていることを知った。

水月湖の年縞で卑弥呼の秘密を解き明かすのは難しいだろうが、年縞はそういう可能性、ロマンチシズムを醸してくれるかもしれないと思いをめぐらせながら寝付いたが、夢に出てきた卑弥呼は私に何かを語り続けていた。

びっくりするほどない過去の気候記録

もっとも、『「暴れる気候」と人類の過去・現在・未来』が目指すのはそういう古代へのロマンチシズムではなく、人類が1万7000年ぶりに見舞う可能性が大きい「生存の危機」のシナリオを解き明かすことにある。

では、『「暴れる気候」と人類の過去・現在・未来』の構想、着眼はこれまでの年縞研究のどこから生まれてきたのか、何をどう明らかにし、目指すゴールは何か。プロジェクト総括の中川毅さん（立命館大学教授、同古気候学研究センター長）にじっくり聞いた。

―― 「暴れる気候」を立ち上げようと思った原点は？

中川 年縞研究で目指してきたのは「ちゃんとした気候記録」を手に入れたい、ということです。というのも、ちゃんとした「過去の気候の記録」は、あるようで、実はびっくりするくらいなかったんですよ。地質学は長い時間を扱うことを得意にしてきた。地球が何億年、何百万年もかけてどう変わってきたかは19世紀以来、知見の蓄積が続いています。

しかし、「地質学的な時間」はとんでもなく長い。地質学的とか天文学的という「時間」はロマンチックだが、私たちの日々にとってはリアリティがない。138億年の宇宙進化史、40億年以上の地球史を解き明かす研究は大事ですが、私たちが感じることのできる時間スケールで地球はどういう振る舞いをするものなのか、しきてきたのかの「ちゃんとした過去の気候記録」が得られていない。それを得たいというのが、私が年縞研究でずっと抱いてきた課題なんです。

―― 「ちゃんとした気候記録」は、グリーンランドの氷床を解き明かす研究で公開されてきましたが？

中川 確かに古気候学も考古学もグリーンランドの氷床をもとにした気候研究で大きく進みました。たとえば、縄文時代初期の土器の製造が、氷期の最も寒い時代と温かい時代の移行期に始まった、とか。人類が農耕に着手した最も早い時代を調べると、温かくなると思った気候がまた寒くなっている。その気候変動によって西アジアの人たちの農耕がより進んだのか衰退したのかの議論が交わされるようにもなった。などなど、グリーンランドのデータは先駆的で、新たな世界観に目を開かせるほどの大きな一歩でした。

しかし、たとえば、縄文時代の人々が、ある10年間と次の10年間、さらに次の10年間、同じような環境の中で暮らしていたのか、いや、時々刻々変化する気候の中で臨機応変にライフスタイルや考え方を修正し続けることが迫られていたのか、などは未解明のままなんです。

低緯度のデータがほしかった！

―― 「農耕」と「気候変動」の関係は中川さんの大きなテーマですよね。

中川 現代人は農耕によって食料の大半を得て生命を維持しています。そのため人類が生存を維持するためには、来年の夏も今年の夏と同じようにコメの生育が可能でなければいけない。

さほど大規模な灌漑（かんがい）設備が必要ないと思われている地域では、今年も10年先も同じような降雨量があることが前提でコメを生産しているわけです。一方、砂漠のような乾燥地では、安定した農耕のために大規模な灌漑設備を作りますが、10年後に水源地帯が乾燥化しちゃったら農作物の収穫は断たれ、大規模灌漑という社会資本の労力、投資も無駄になります。

計画性のある食料生産、社会資本の整備は気候環境の安定が前提なんです。

では、そういう気候環境が安定した時代はいつ訪れたのか、いや安定していない時代があったのかの過去の理解は、未来を予測する上でとても重要です。これまでは、それを裏付けるデータがグリーンランドの「氷床」で得たものしかなかった。

でも、グリーンランドは夏でも10度C未満、冬は-10〜20度Cという極寒の地でしょ。ほとんど人が暮らしていない土地なので、そこで起こった出来事は、人間の未来を予測するためには間接的な情報でしかなかった。ましてや、縄文時代の日本の気候がグリーンランドの気候と同じだったという保証はないんです。

少なくとも日本のことを理解するなら、日本で得た情報がほしい。

グリーンランドで起こった出来事が北半球全域で起こっていた出来事と一致していないこともわかっています。では、その違いはどういうもので、なぜ違いが起こったのか。自分たちの立ち位置を正しく理解するためには、人間が暮らしている場所、つまり「低緯度の陸上」から得た情報がどうしても必要だったんです。

それが手に入る可能性は3つしかなく、一つは木の年輪、一つは鍾乳石（石筍）です。いずれの研究も非常に頑張っていて、有用なデータが得られている。

そして三番目が年縞です。2006年の水月湖の掘削では国際的なエキスパート・チームを投入し、時間目盛り、「年代決定のモノサシ」を作るためだけに6年かかりましたが、解かねばならない次の多くの課題が残っていたんです。

（続く）

【続いての第3回】じつに「2000年もの時間」が横たわる謎…温暖期の訪れから農耕が始まるまでの「空白の時間」にひそんでいた、衝撃の真実