【謎の気遣い】宅配便を受け取った後→「なんとなく感じ悪いかな…」と気を遣うことに共感！3800いいね【ママリ】

宅配物を受け取った後の心遣いに共感の3800いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「ほっこりする」「じーんとくる」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはマノマノ🌾(@manomano_farm)さんの投稿です。置き配や宅配ボックスが増えてきましたが、対面で受け取ることもありますよね。皆さんはドライバーから宅配物を受け取った後、どのように見送っていますか？





マノマノさんはあることをしているそう。そこで、他の人がどうしているか気になり投稿したところ、共感の声が集まりました。

ちょっと参考までに聞いてみたいのですが、玄関先でドライバーさんから宅配物を受け取ったあと、玄関の鍵をすぐにガチャリと閉めるのは何となく感じ悪いし失礼かな…と思い、心の中で見送ってからなるべく音が鳴らないようゆっくり鍵をかけるって人はどのくらいいますか？✋あげてみてごらんなさい。

マノマノさんはドライバーを心の中で見送ってから、なるべく音が鳴らないようゆっくり鍵をかけているそう。玄関の鍵をすぐにガチャリと閉めるのは、何となく感じ悪いし失礼かな…との思いから。宅配の際だけでなく、例えば来客があった際には特に気を付けている、という方もいるのではないでしょうか。



この投稿には「気持ちそっとガ…チャ、リとなるよう閉めます。」「心の中で感謝しつつ、ひと呼吸置いて鍵閉めてます」といった共感のコメントが寄せられていました。一方で防犯の観点や、忙しくて足早に立ち去るドライバーもいるため、あえて素早く鍵をかけているという方もいました。



さまざまなところに温かい心遣いがあふれていますね。ほっこり温かい気持ちになるすてきな投稿でした。

休日のイオンで上司と部下が遭遇、スマートな上司の対応に16万いいね

ご紹介するのは今日のむいむい(@mui_king)さんの投稿です。親切や優しさを誰にでも分け隔てなく与えられる人は、尊敬できますよね。普段は感じなくても、人って意外なところで人間性が見えたりするものです。また、そんな光景を目にすると、素敵だなと感動したり、自分もそういう人になりたいと思ったりしますよね。



今日のむいむいさんがイオンモールへ出かけたときのこと。偶然にも、惚れてしまいそうなくらい素敵な対応をされている男性を見かけたそうです。さて、どんな光景を見たのでしょうか。

イオンモールで「〇〇常務、お世話になってます！…先日は大変失礼しました…」とばったり出会ってしまった取引先に挨拶&謝罪始めた男性いたけど、さっと遮って「こんにちは～オジサンはパパのお友達だよ～ポケモン好きなのー？」と子どもに話しかけ始めた偉い方のオジサンにうっかり惚れそうになった

職場以外で仕事関係の人とバッタリ会うのは気まずいときもあると思いますが、無視するわけにもいかないですよね。このお父さんのように、子連れで、相手は謝罪の必要がある取引先の常務なら尚のこと。常務はお父さんの状況や立場をすべて理解した上での対応だったのでしょう。



この投稿には「流石、人の上に立つ人間」「スマートすぎてかっこいい」「こんな男になりたい」などのリプライが寄せられています。子どもに父親が頭を下げる姿を見せたくないという常務の心遣いに、こういう人になりたいという声が多数上がっていました。



常務の素晴らしい対応で、その場の緊張した空気も和らいだことでしょう。今日のむいむいさんが遭遇した素敵なエピソードの紹介でした。

「かいだことある好きな香り」16歳娘が買った香水、懐かしさの真相に12万いいね

ご紹介するのはなななはは🌼(@nananaKaiser)さんの娘さんに関するエピソードです。16歳の娘さんが「すごく好きな香り」「懐かしい」と言って買ってきた香水。はなななははさんが嗅いでみるとその理由が明らかに。匂いでよみがえる記憶を実感するエピソードです。

長女(16)が香水買ってきて



「すごく好きな香り

嗅いだことある気がする懐かしい

でも思い出せない」



と言うので嗅いだら私が12年前に毎日つけてた香水に似てる😳



「うそ‼︎ハグさせて‼︎ｷﾞｭ‼︎ほんとだ‼︎

仕事帰りのハグのお化粧と香水の香り！

ブワッと蘇った！！これだぁー🤣」



ｴﾓ🥹🫶

娘さんが何気なく買ってきた香水。「かいだことのある懐かしいにおい」だというその香水の香りを確かめると、なななははさんが過去に使っていた香水にそっくりだったそうです。12年前というと娘さんは4歳ごろ。お迎えのハグでかいでいたママのにおいを無意識に記憶していたのでしょうね。



この投稿には「すごく良いエピソード」「匂いの記憶すごい」などのリプライが寄せられました。10年以上たっても覚えているほど、ママの匂いが好きだったという事実は、なななはは🌼さんにとって本当にうれしいことだったはず。



すてきな親子関係が伝わってくる、においに関するほっこりエピソードでした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）