「意味がないことなんてない！」熱くなった母→5歳児の“鋭い返し”にタジタジで2千いいね「天才現る」【ママリ】

子どもの「なんで？」「どうして？」にドキッ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、なこ(@naco_1217)さんが投稿していた5歳の息子さんとのエピソードです。子どもは「どうして？」「なんで？」とさまざまな質問をしてくるものですよね。そのストレートな疑問は時にとても哲学的だったり、大人にとっても答えるのが難しい場合もあるのではないでしょうか。なこさんの息子さんは一体どんなことを疑問に感じたのでしょう。

投稿者・なこ(@naco_1217)さんは5歳の息子さんからとても哲学的な疑問を投げかけられたそう。その質問はとても5歳とは思えない、ハッとさせられるものでした。

息子が「こんなの意味がない！」って言ったから「意味のないことなんてこの世に無いんだよっ！」って返したら純粋な目で「じゃあなんで意味がないって言葉はあるの？」って聞かれて母は一瞬思考回路停止してしまったよ……5歳児の疑問はすごいねぇ

息子さんの投げやりな言葉に「意味のないことなんてこの世にないよ」と返した、なこさん。しかし、息子さんからの「じゃあなんで意味がないって言葉はあるの？」という質問に思わずフリーズ。言葉の始まりに疑問を持つというのは大人でもなかなかできないことですよね。



この投稿に「頭いいなぁ」「天才現る。10年後が楽しみ」といった称賛のコメントが寄せられていました。



子どもの時からさまざまなことに疑問を持ち、それを解決しようとする姿勢を持つというのはとても大事なこと。柔軟な頭でたくさんの「なぜ」を見つけ、自分なりの答えを見つけてほしいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）