悪意の証明は、難しい。夫と孫は笑顔、私だけ顔を隠された義母のLINEアイコン【ママリ】

写真に写る自分の顔がハートのスタンプで隠されてる…

義母が旦那とのLINEでハート使っててドン引き😵

あと義母のLINEのアイコンが、昨日の節句で撮った息子の写真になっていて、見ると隣に写ってる私の顔にスタンプがドーーーン（笑）ホーム画面には旦那が送ったであろう、私たち3人家族の旅行の写真が、、

普通に嫌でモヤモヤなんですけど皆さんこれスルーできますか？😅

ちなみにアイコンにしていい？とか聞かれたことなんてないです、、

この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた投稿をご紹介します。投稿者ママが気になっているのは、義母が使っているLINEのアイコン。そこには息子の節句のときに撮った家族写真が使われているのですが、なんと自分の顔の部分だけがハートのスタンプで隠されていたのだそうです。投稿者さんはこの義母の対応にモヤモヤしているようですが、ママリに寄せられた声をご紹介します。

義母が夫とのLINEでハートマークを多用していたり、ホーム画面を家族旅行の写真にしているのは、百歩譲って気にしないとしても…。自分の顔にわざわざスタンプを押して隠し、子どもの写真だけをアイコンに使っているとなると、やはり気になりますよね。



とはいえ、こうした行動を目にしたときに義母にどう伝えればいいのかは本当に難しい問題です。直接指摘すれば角が立つかもしれませんし、黙っているとモヤモヤが募るばかり。気持ちの整理の仕方や距離の取り方に悩むママは少なくないのではないでしょうか。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

とりあえず夫には言う

なんか嫌な感じですね笑笑

私だったら言わないけど旦那に言います！

でも、旦那さんにも言いづらいことですよね😅

このイライラをとりあえず夫にぶつけてみるというこちらのママ。直接義母には言えなくても、夫になら言えるかもしれませんね。

先に一言ほしい

一言欲しいです笑

嫌なら嫌って言いたいですし

他の私が撮った子供の写真あげます

って言いたくなります笑

写真が欲しいならまず自分に言ってほしいというこちらのママ。嫌なら断るし、欲しいなら子どもが1人で写ってる写真をあげるし…という考えのよう。



まずは自分の許可を取ってほしいということですね。

写真の顔にスタンプはイラつく

ウチの義母も旦那とのラインで普通にハート使ってますよ😂😂😂笑

最初はドン引きでしたが、ラインも私と同じくらいの頻度でしてるみたいなので(義母から送ってくる事が多い)「子離れできてないんだな～笑」って鼻で笑ってます😝



それにしても、ラインのアイコンイラつきますね！！

自分の顔にスタンプ😡😡😡？

私なら義母と子供がうつってるやつで、わざと同じようにしてしまうかもです…

↑性格悪くてすみません😰

ラインのアイコンに使っている写真で、投稿者ママの顔にだけスタンプを押しているのに腹を立てているこちらのママ。仕返しに同じようにしてしまうかも…と考えているようです。

嫌なことは嫌と言う

え、ふつうに文句言います😡

写真も載せないでっていうし

了承なしで人の顔にスタンプはるなんてムカつきますね！

義母に対し、ふつうに文句を言うというこちらのママ。「写真も載せないで」と言うそうで、ここまで言い切れたらスッキリしますよね。

許容範囲を超えたら直接話してみる

もし義母の行動がどうしても許せない、自分にとって看過できないことだと感じるなら、思い切って直接「これはやめてほしい」と伝える方が良さそうです。嫌な気持ちを押し殺したまま我慢し続けると、その不満は少しずつ積み重なり、やがて関係全体を悪化させてしまう可能性があります。



もちろん、感情的になってぶつけてしまうと余計にこじれる恐れもあるため、言い方には注意が必要です。「自分はこう感じた」という伝え方を意識すると、相手を責めすぎず気持ちを共有できますよね。お互いの距離をこれ以上広げないためにも、勇気を出して率直に話してみることが、結果的に関係改善のきっかけにつながるかもしれません。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

