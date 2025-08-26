佐賀県武雄市で、観光スポットをライトアップするイベントが開かれています。暑さが和らぐ夜に幻想的な空間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

8つの観光施設で開催

暗闇に浮かび上がる光の世界。観光スポットが明かりで彩られ、昼間とは違った表情を見せています。



■吉村史織アナウンサー

「すてきですね。空間一体にランプがともされていて、とても幻想的な雰囲気です。非日常を体験できます。」

佐賀県武雄市で開催中の「武雄のあかりめぐり」です。夜の観光を楽しんでもらおうと、10年前から始まり、ことしは8つの観光施設を光の演出で彩っています。



■武雄のあかりめぐり 実行委員長・江口敬子さん

「夏のこの時期に、暑い夏にいかにお客様に来ていただくか考えた時に、夜のちょっとした見どころがあるのは、お客様にも来てもらいやすいのではと。」

御船山楽園

50万平方メートルの日本庭園「御船山楽園」で楽しめるのは、「チームラボ」が手がけるCG技術を駆使した光のアートです。鏡池にはコイの群れの映像が映し出され、本物の小舟に寄り添うように周りを泳ぎ回ります。園内に展示された28点の光のアートが、和の空間を際立たせています。



■訪れた人

「イルミネーションがいろいろな色に輝くと、すごくきれいになっていて良かったです。」

「人が近づくと音色が響くものもあって楽しいです。」

「非日常の体験ができるのは、ここならではだなと思います。」

光のアートと冷たいお茶

期間中は、園内に特別な茶屋が設けられています。照明のない薄暗い室内で、器にお茶を注ぐと。



■吉村アナウンサー

「すごいです。お茶の表面に花が咲いてきました。」



器を手に取るたびに新たな花が咲き始め、自分で光のアートを操りながら冷たいお茶を楽しめる体験です。



■吉村アナウンサー

「のどごしが爽やかなゆず茶です。薄暗い中で視覚が制限されるので、より味覚に集中できて、お茶のおいしさを堪能できます。」

OND PARK（オンド パーク）

武雄市内にあるサウナやキャンプ場などを備えるレジャー施設「OND PARK（オンド パーク）」は、ことし初めて「あかりめぐり」に参加しました。



■吉村アナウンサー

「サウナ施設への遊歩道で、足元を照らしているのが竹灯籠です。 オレンジ色の優しい光が彩っています。」



およそ20メートルの遊歩道沿いに、80個以上の竹灯籠が並んでいます。「あかりめぐり」に向けてスタッフが手作りしたもので、ハンドメイドのぬくもりや、一つ一つのデザインの違いを楽しめます。



■OND PARK パークマネージャー・篠原諒さん

「一つ一つ長い竹を節々で切って、デザインの紙を貼って、みんなで一つ一つ穴を開けていきました。もっと武雄の街が、全体で盛り上がってくれればという思いはあります。」

武雄温泉の楼門

■吉村アナウンサー

「武雄市のシンボルといえば、武雄温泉の楼門です。この歴史的な建物も、今だけ特別にカラフルなライトアップがされています。」



重厚感のある国の重要文化財も、いつもの白いライトに加えて、赤、黄、青、緑、合わせて5色で照らされています。



3年前の西九州新幹線開業以降は、県外から訪れる客も多く、この時期の風物詩として「あかりめぐり」が定着しているといいます。



■武雄のあかりめぐり 実行委員長・江口さん

「西九州全体を楽しむ旅行の起点としての武雄温泉駅の役割が、非常に大きくなったと思います。夜の明かりを見て、最後は武雄温泉でひとっ風呂浴びて、さっぱりして帰っていただければうれしいです。」



武雄のひと味違った魅力を体感できる「あかりめぐり」。11月3日まで開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月5日午後5時すぎ放送