ワンサイズ大きい子ども服「やめて」1年後の自分からのメッセージに1800いいね「まったくです」【ママリ】

子ども服のサイズは悩ましい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、はなママ｜6y4y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんの子育て中のママにはぜひ知っておいてほしい投稿です。子ども服はメーカーによってサイズに違いがあり、ジャストサイズを買うかそれとも大きめを買うか悩むところですよね。親としては少しでも長く着てほしいと考えがち。しかし、はなママさんは自らの経験から大きいものは買わないでほしいそう。その理由を知ればきっと納得できるはず。

すぐにサイズアウトしてしまう子ども服。経済的なことを考えると少しでも長く着てほしいですが、大き過ぎるものは活動の妨げになってしまうことも。ちょうどいいサイズを見つけるのも一苦労ですよね。





私へ



子の服、1サイズ大きいものを買うのはやめましょう。「来年も着てほしいから」と大きいサイズを買っても、どうせ来年は新しい服が欲しくなります。



大きすぎて今年は着心地悪く、来年は来年で趣味が変わり「それもう着たくない」と今まで何回言われてきた？そろそろ学習してね。



1年後の私より

はなママ｜6y4y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんが投稿していたのは、そんな悩ましい子ども服のサイズについてでした。

1年後の自分からのメッセージとして「1サイズ大きい子ども服を買うのはやめて」と投稿したはなママさん。そもそも来年も好みが同じとは限らないというのはハッとさせられますよね。着るかどうかわからない1年後のことを考えるよりも、今着て快適かどうかを重要視すべきなのかもしれません。



この投稿に「1年前の私にも届けてほしいお言葉」というコメントがついていました。子どもの成長はあっという間だとわかっているからこそ、小さいよりは大きい方が…とつい思うもの。また、1年後の好みの予想はできませんよね。



子ども服を買いに行くとき「大きめを…」と思ったら、ちょっと立ち止まって自分に問いかけてみたい投稿でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）