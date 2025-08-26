夫が喧嘩LINEを義母に共有。返信「息子が優しいから」の一言に絶句【ママリ】

夫婦喧嘩を義母に報告…

夫が夫婦喧嘩の内容を義母に伝えてます。

うちは喧嘩になるとLINEでやりとりすることが多いのですが、そのスクショを義母に送ってました。

しかも都合の良いところからスクショして、なんでそういう喧嘩、わたしの物言いになったか分からないように。

義母はそれに「なんでこんな喧嘩腰なんだろうね、うちの息子たちは優しいから成り立ってる」みたいな返信してました。

なんかもうショックです。きもいです、普通に。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦喧嘩はできればあまり人に知られたくないという人もいますよね。この記事では、夫が義母にLINE上でやり取りしていた夫婦喧嘩をスクショして送っていたという投稿を紹介します。夫が自分の都合のいいように切り取ったことで、それを見た義母は夫の味方に。悪者扱いされた投稿者さんは、夫と義母の言動にショックを受けて…。

喧嘩になると、つい良くない物言いをしてしまうこともありますよね。しかし、そこだけ切り取ると、話の前後がないので変な伝わり方をしてしまいます。



夫はあたかも投稿者さんが一方的に悪いかのように義母にスクショを送り付け、義母は息子だからと話をうのみにしてしまいました。お互いの話を聞かずに悪者扱いされるのは納得がいかないですよね。

夫と義母のやり取りにさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

それはショックですしキショいです😅😅

親離れ子離れできてなさすぎません？ 出典：

qa.mamari.jp

まあ義母はそりゃー自分の子どもだからそっちの味方するのは仕方ないとして

旦那さんがありえなすぎます😖 出典：

qa.mamari.jp

びっくり😵うちと似ています！！うちは義実家だけの家族lineが１日中繰り広げられていて、旦那もその中でも会話して発散しているようです。 出典：

qa.mamari.jp

夫婦の問題を義母に告げ口するのことにありえないという声が多くありました。また投稿者さんは、味方だと言ってくれていた義母が、いざとなったら夫の味方をしていたこともショックだったようです。



家族仲がいいのは悪いことではありませんが、夫婦の喧嘩を親に話しなおかつ相手を悪者にするような言動は、信頼関係にヒビが入るのでやめてほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）