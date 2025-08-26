プロ野球・巨人の坂本勇人選手が、逆転劇を生んだ代打での3ランと、代打起用の難しさについて語りました。

今季はなかなか状態があがらず、スタメンでの出場機会もあまり得られていない坂本選手。直近4試合では代打での出場にとどまっていますが、15日阪神戦では4点ビハインドで迎えた6回に代打で3ランHRを放ちました。この結果、巨人は逆転勝利を果たしました。

坂本選手は、この一発を振り返り「首位のチームと戦い、点差が少し開いちゃってた。ああいう時ってベンチもチーンってなってるので。そういう中で『もしかしたらいけるかもしれない』っていう空気にできたっていうのはよかったですね」と語ります。

この打席では3ボールから真ん中へのストレートを見逃し、さらに低めのインコースの球を空振りフルカウントとなる展開に。しかし前の球と同様に低めのインコースに来たボールをしっかりとらえ、スタンド

上段まで運びました。

この最後の1球への意識については「(前の球は)空振りしたけどタイミングは悪くなかった。タイミングを変えずにスイングのイメージだけ少し変えて打ったら当たった」とコメント。続けて「状況によってああいう時って『ボール球振りたくないな』とか『空振りしたくないな』って思う時も結構あるんですけど。あの時はポジティブな方にイメージが変わっていたので、それがいい結果になった」と振り返りました。

そんな中でも、ここまで重ねている代打での出場については「しんどい」と即答。代打の選手の気持ちの難しさについて明かします。

坂本選手は「『こういう状況になったらいくよ』とか。それで結局いかなかったりとか。(打席へ)気持ちを入れて、また抜けてっていうのが、1試合の中で展開によっては2、3回あったりすることもある」とコメント。続けて「メンタル的には結構しんどい。改めて、あとからいく選手の大変さっていうのをすごく感じてます」と代打の難しさに触れました。

(8月25日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)