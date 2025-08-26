パワーチャージできる「韓国料理」の人気レシピ8選〜ヤンニョムチキンやチーズタッカルビが登場
食欲がないときや、しっかり栄養をつけたいときは韓国料理でパワーチャージすると良いですよ。今回は、ヤンニョムチキンやチーズタッカルビなど、人気の韓国料理レシピを8選ご紹介します。
キムチの辛さやゴマ油の風味で食欲倍増！ 暑い日の夏バテ対策にもおすすめのレシピ満載です。
【皮がパリパリ！】甘辛でやみつきに！韓国風ヤンニョムチキン
鶏手羽先でヤンニョムチキンを作ると、皮のパリパリ感とお肉のジューシーさを同時に味わえます。揚げずに焼くため、後片付けの手間が少なく済むのもうれしいポイント。コチュジャンとケチャップで作るタレに、ハチミツを加えてコク豊かに仕上げましょう。濃いめの味付けは、ごはんやビールと好相性です。
■定番からアレンジまで！ 人気の韓国料理レシピ7選
和食の定番、肉じゃがは韓国でもよく食べられているんですよ。しょうゆや塩で味付けすることが多い和食と違い、韓国ではコチュジャンとケチャップがメイン。こっくり味のタレが、野菜や豚バラにしっかりからんで、ごはんが止まらなくなる味わいに。ニンジンやシイタケなどをプラスすることで、彩り豊かに仕上がります。
ホームパーティーのメインに、チーズタッカルビはいかがでしょうか。ホットプレートを使えば、一度にたくさん調理できてラクチン。食欲をそそるチーズの香りと見た目の豪快さで、食卓が盛り上がること必至です。サツマイモは火が通るのに時間がかかるため、レンジで少しやわらかくしておいても良いでしょう。
のり巻きだけでは物足りない、という食べ盛りの子どもも、牛肉入りのキンパなら大満足。ごはんに混ぜた塩とゴマ油の旨みで、食欲がかき立てられます。ニンジンやホウレン草などの彩りも良く、ちょっとしたおもてなしにも最適です。
パワーチャージしたいけれど、油を控えたいときはゆで豚がおすすめ。香味野菜と一緒に豚バラ肉をゆっくりゆでると、やわらかく火が通りますよ。余分な脂が落ちるので後味がさっぱりしているのも魅力。サンチュや大葉で巻いて、野菜もたっぷり召しあがれ。
韓国風のタレで和えたそうめんは、パワーチャージにもってこい。酢・しょうゆ・ゴマ油にコチュジャンを混ぜればOKなので、あっという間に完成です。ハムやキュウリ、スプラウトなど野菜がたくさん摂れるのもポイント。ゆでモヤシやオニオンスライスをプラスするとよりおいしさがアップします。
お酒のおともに人気のマグロユッケ。ニンニクやショウガを効かせてパンチのある味に仕上げます。タレがマグロに行き渡るまで、冷蔵庫で冷やしておくと良いですよ。そのままつまむのはもちろん、丼にしても満足感のある一品になります。
すりおろしたジャガイモ生地で作ったチヂミはもちもちとした食感がくせになります。ニラやニンジンなどのカラフル野菜が食卓を明るくしてくれるのも魅力です。シンプルなチヂミに添えるのは、手作りのピリ辛ダレ。甘酢のまろやかさと豆板醤の辛みがマッチして、箸が進みます。
■韓国料理で韓国料理でおいしく元気に！
パワーチャージしたいときは、しっかりごはんを食べることがとても大切です。甘辛味のヤンニョムチキンや、奥深い味わいが特徴のユッケといった韓国料理は、ごはんと好バランスで、満足感が得られます。
また、お肉や野菜がバランス良く摂れるため、スタミナをつけたいときやお疲れ気味のときは、ご紹介した韓国料理で体の中から元気になりましょう！
(ともみ)
甘辛でやみつきに！韓国風ヤンニョムチキン
【材料】（2人分）
鶏手羽先 8本
<下味>
塩 少々
黒コショウ 少々
ニンニク(すりおろし) 少々
酒 小さじ 4
片栗粉 大さじ 2
サラダ油 小さじ 4
<調味料>
ケチャップ 40g
ハチミツ 40g
コチュジャン 50g
しょうゆ 小さじ 2
ゴマ油 小さじ 1
水 100ml
白ゴマ 小さじ 2
【下準備】
1、鶏手羽先は＜下味＞の材料に5分程漬けておく。
【作り方】
1、サラダ油を温めたフライパンに、片栗粉をまぶした鶏手羽先を火が通るまで香ばしく焼く。
2、別のフライパンに＜調味料＞の材料を焦がさないようにトロミがつくまで加熱し、温かいうちに鶏手羽先をからめ、白ゴマをふる。
韓国風豚バラ肉じゃが（カムジャタン）
和食の定番、肉じゃがは韓国でもよく食べられているんですよ。しょうゆや塩で味付けすることが多い和食と違い、韓国ではコチュジャンとケチャップがメイン。こっくり味のタレが、野菜や豚バラにしっかりからんで、ごはんが止まらなくなる味わいに。ニンジンやシイタケなどをプラスすることで、彩り豊かに仕上がります。
ホットプレートでチーズタッカルビ 韓国本場の味！
ホームパーティーのメインに、チーズタッカルビはいかがでしょうか。ホットプレートを使えば、一度にたくさん調理できてラクチン。食欲をそそるチーズの香りと見た目の豪快さで、食卓が盛り上がること必至です。サツマイモは火が通るのに時間がかかるため、レンジで少しやわらかくしておいても良いでしょう。
ゴマ油たっぷり韓国風のり巻き（キンパ）
のり巻きだけでは物足りない、という食べ盛りの子どもも、牛肉入りのキンパなら大満足。ごはんに混ぜた塩とゴマ油の旨みで、食欲がかき立てられます。ニンジンやホウレン草などの彩りも良く、ちょっとしたおもてなしにも最適です。
韓国料理店の味を再現！ ポッサム（ゆで豚とサンチュ）
パワーチャージしたいけれど、油を控えたいときはゆで豚がおすすめ。香味野菜と一緒に豚バラ肉をゆっくりゆでると、やわらかく火が通りますよ。余分な脂が落ちるので後味がさっぱりしているのも魅力。サンチュや大葉で巻いて、野菜もたっぷり召しあがれ。
和えるだけ簡単！ 韓国風ビビンそうめん
韓国風のタレで和えたそうめんは、パワーチャージにもってこい。酢・しょうゆ・ゴマ油にコチュジャンを混ぜればOKなので、あっという間に完成です。ハムやキュウリ、スプラウトなど野菜がたくさん摂れるのもポイント。ゆでモヤシやオニオンスライスをプラスするとよりおいしさがアップします。
あと引くタレのうまさ！ マグロユッケ
お酒のおともに人気のマグロユッケ。ニンニクやショウガを効かせてパンチのある味に仕上げます。タレがマグロに行き渡るまで、冷蔵庫で冷やしておくと良いですよ。そのままつまむのはもちろん、丼にしても満足感のある一品になります。
野菜たっぷり！ ジャガイモ入りもちもちチヂミ
すりおろしたジャガイモ生地で作ったチヂミはもちもちとした食感がくせになります。ニラやニンジンなどのカラフル野菜が食卓を明るくしてくれるのも魅力です。シンプルなチヂミに添えるのは、手作りのピリ辛ダレ。甘酢のまろやかさと豆板醤の辛みがマッチして、箸が進みます。
