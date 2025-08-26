甘辛でやみつきに！韓国風ヤンニョムチキン【材料】（2人分）鶏手羽先 8本<下味>塩 少々黒コショウ 少々ニンニク(すりおろし) 少々酒 小さじ 4片栗粉 大さじ 2サラダ油 小さじ 4<調味料>ケチャップ 40gハチミツ 40gコチュジャン 50gしょうゆ 小さじ 2ゴマ油 小さじ 1水 100ml白ゴマ 小さじ 2【下準備】1、鶏手羽先は＜下味＞の材料に5分程漬けておく。【作り方】1、サラダ油を温めたフライパンに、片栗粉をまぶした鶏手羽先を火が通るまで香ばしく焼く。2、別のフライパンに＜調味料＞の材料を焦がさないようにトロミがつくまで加熱し、温かいうちに鶏手羽先をからめ、白ゴマをふる。