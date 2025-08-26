叩けば直る…って昭和か!?アメリカの自販機事情がヒドい…「こりゃバグだな」お金が次々と飲み込まれる【作者に聞く】
アメリカは、自販機の数が日本に比べて少ない。さらに、治安が悪い地域にはほぼなく、ほとんどが屋内に設置されている。現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんは、アクターとして活躍中で英語と日本語両方の声優の仕事もこなしている。そんなkasuteraさんが投稿したアメリカの自販機に関するあるある漫画には、日本でも昭和の時代に多発していた事象が描かれていて、その時代を知っている者にとっては懐かしくて思わず笑ってしまう。しかし、アメリカでは現在も日常的に起こっており、立て続けに起こると笑えない現象のようで…！この自販機エピソードについてkasuteraさんに話を聞いてみた。
現在、カリフォルニア在住のkasuteraさんが描くのは、アメリカの自販機に関するあるある漫画で、昭和時代を思い出すと好評だ。
ある日、街角で自販機を見つけたkasuteraさん、思わず「自販機だ！珍しい〜」とテンションが上がり、友人に「何か飲む？おごるよ」と声をかけたものの、安定の悲劇が発生する。
日本ではどこにでもある自販機もアメリカでは違い「体感で100分の1、下手するともっと少ないですね。日本のようにあちこちに、なんなら路地裏にまで自販機を設置した日には速攻破壊されて中身を奪われると思います」とkasuteraさん。さらに「言われてみればホットのドリンクは私も見たことがないです！」と、温かい飲料の未遭遇ぶりにも驚いたという。詰まったときの対処を聞くと「とりあえず叩きます。正直、叩いても揺すっても詰まった飲み物が出てくることはかなり稀だと思います(笑)。それでもとりあえず叩くんだと思います。イライラも乗せて」と苦笑いしながら聞かせてくれた。
日本ではラーメンやケーキなど、多様化が進んでいるが、アメリカでも飲み物中心ながら、クッキーやポテチなどもあり、そららを一緒に売るハイブリッド型も多いそう。「アメリカらしいエピソードで言えば、国民の肥満率上昇に伴って、学校内に設置する自販機で販売する菓子や飲料に、カロリーや脂質の量の制限をかけた州もあります」と裏話も聞かせてくれた。
今回紹介した自販機のエピソード以外にも、詐欺に遭遇した話や店員VS客の攻防など、日本の感覚ではありえない！と叫びたくなるネタもたくさん。ぜひ、本作とあわせてkasuteraさんのSNSものぞいてみて欲しい。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
