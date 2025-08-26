『誘拐の日』第8話 “政宗”斎藤工、絶体絶命の窮地 “凛”永尾柚乃とのバディにも暗雲
斎藤工が主演を務め、永尾柚乃が共演するドラマ『誘拐の日』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第8話が26日の今夜放送される。
【写真】ピンチに陥る政宗（斎藤工）
本作は『シグナル』『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』などのヒット作を生みだした韓国のスタジオASTORYが2023年に製作した同名連続ドラマを、丑尾健太郎の脚本、深川栄洋の演出でリメーク。斎藤工演じる心やさしきマヌケな誘拐犯と、永尾柚乃演じる記憶喪失の天才少女が超異色タッグを結成し、次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリーだ。
■第8話あらすじ
妻・汐里（安達祐実）のマンションで、七瀬家の防犯カメラのデータを見つけた政宗（斎藤）。そこには事件の1週間前に七瀬家を訪れている汐里の姿が映っていた。一方、凛（永尾）は、投資会社「Zキャピタルズ」の日本支部長・ケビン福住（鈴木浩介）の手下、鮫洲（栄信）によってシンガポールに連れていかれようとしていた。
凛は出発直前、自ら親子丼をたべ、アレルギー発作を起こして運ばれた病院から逃走。そんな凛を助けるため、政宗は刑事・須之内（江口洋介）とともに病院に向かい、またしても鮫洲と対決する。
その後、凛と政宗は、一連の事件が落ち着くまで協力してほしいと須之内に懇願。須之内は承諾し、2人を自宅にかくまうことに。そして事件を整理するうちに“ある可能性”に行き着く。そのころ、汐里は福住に接触、薬剤の組成表が隠された凛のペンダントを10億円で売りつけようとしていた。
ついに“事件の日”の記憶を取り戻す凛。また政宗の脳裏にも忌まわしい過去の記憶がよみがえり、30年前の因縁から続く一連の事件の輪郭が浮かび上がる。
そして政宗に絶体絶命の窮地が訪れる…。
ドラマ『誘拐の日』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
