『初恋DOGs』第9話 “愛子”清原果耶、“快”成田凌を助けるための行動が事務所追放の危機に発展
清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の第9話が26日の今夜放送される。
【写真】突然帰国したソハ（ナ・イヌ）
TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作をする本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じる。
■第9話あらすじ
自分のせいで、相楽（森崎ウィン）たちによって快の病院が貶められていると知ったソハは、愛子たちに何も告げずに突然韓国へと帰国してしまう。
そんなソハに納得がいかない愛子と快は、ソハと話をするためにソウルへと向かう。無事に再会を果たす3人だが、ソハは「もう終わり」と頑なで、2人のもとを去ってしまうのだった。
日本へ帰国後、ソハがいない喪失感の中、愛子は快を助けるべく留美子（宮澤エマ）とともに、本澤（岸谷五朗）と相楽が裏で手を組んでいる証拠を探すことに。しかしその過程で留美子が仕掛けたボイスレコーダーが本澤に見つかり、愛子は事務所追放の危機にさらされてしまう…。
火曜ドラマ『初恋DOGs』はTBS系にて毎週火曜22時放送。
