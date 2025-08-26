8月26日の運勢第1位は水瓶座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……水瓶座

何をやっても、とにかくスムーズに進んでいきます。特に、あなたらしい自由でフットワークの軽い行動が光る日！奔放でありながら、周りのことをきちんと見ながら動けるでしょう。今日は、すべきことではなくしたいことを思い切り楽しんでください！

★第2位……双子座

仕事仲間の能力を、素直に認めることができる日です。｢すごいな｣と感じたら、言葉にしてください。直接本人に言うだけでなく、周りの人にもいい話を広めて。その振る舞いが、あなた自身の評価にもつながっていく嬉しい日です。

★第3位……天秤座

あなたならではの高いファッションセンスが、恋の媚薬となる日。異性の心をギュッと掴む見た目を演出できます。自信を持って、異性を誘惑するような気持ちで服や靴などを選んで。恋が大きく前進する力になってくれます。

★第4位……射手座

意見をしっかりと持つことができ、しかも発言したことを認めてもらえる運気です。どうしてそう考えるのか、自分は何ができるのか、考えたことは正々堂々と伝えてください。周りのこともしっかりと考えていると、理解してもらえます。

★第5位……獅子座

情熱のままにガンガン動いても、今日は大丈夫！肝心なところでは冷静になって、とても的確な判断ができるはずです。特に、ひとりで取り組んでいる勉強や趣味など、自分のペースで動けることについては、思い切った行動で大正解です。