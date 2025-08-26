ナセル病院＝２５日、パレスチナ自治区ガザ地区南部ハンユニス/Abdallah F.s. Alattar/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区で２５日、病院に２度の攻撃があり、ジャーナリスト５人と医療従事者などが死亡した。イスラエルはこの攻撃をめぐり、激しい非難に直面している。

パレスチナ保健省によると、この攻撃で少なくとも２０人が死亡し、さらに多数が負傷した。

同省によると、イスラエルは南部ハンユニスのナセル病院に対し、わずか数分のうちに連続して攻撃を仕掛けた。ナセル病院によると、２度目の攻撃により、最初の攻撃後に現場に駆けつけたジャーナリストや医療従事者、救急隊員らが死亡したという。

イスラエルのネタニヤフ首相は、ジャーナリストと救急隊員らが死亡したことを認め、「悲劇的な事故」と述べた。

病院の広報担当者によると、ジャーナリスト５人と医療従事者４人が死亡した。死亡したジャーナリストには、アルジャジーラのカメラマンや、ロイター通信の契約社員、ＡＰ通信などのメディアで働いていた記者などが含まれる。

イスラエルは、記者たちが利用していた、ハンユニスを見下ろすことのできる病院のバルコニーを攻撃した。

現場の映像には、最初の攻撃を受け、病院の広報担当者が血まみれの布を掲げているのが写っている。別の爆発が建物を揺らし、煙が辺りを満たすなか、人々が逃げまどう様子もみられる。

イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は２５日夜、声明で、病院の「周辺で攻撃を実施した」と発表。ＩＤＦ報道官は、軍が「ジャーナリストを含む民間人に被害が出たという報告を認識している」と述べた。軍は「極めて複雑な現実」の中で活動しており、「意図的に民間人を標的にしているわけではない」と強調する一方で、イスラム組織ハマスが病院などの民間インフラを拠点として利用していると非難した。

イスラエル軍司令官は、できる限り速やかに初期調査を開始するよう指示したという。

初期調査の詳細を知るイスラエルの治安当局者によると、ＩＤＦは病院の屋上に設置されたカメラを特定し、ハマスがイスラエル軍の監視に使用していたと主張した。

イスラエル軍はドローン（無人機）によるカメラ攻撃の許可を得ていたという。しかし、実際には戦車から２発の砲弾を発射し、１発目はカメラに、２発目は救助隊に向けられた。

この調査の内容は、最初の攻撃後に現場に到着した救急隊員を意図的に標的にしていたことをイスラエル当局者が認めたという驚くべき事実を示している。

ジャーナリスト団体や国際機関は、衝撃と怒りをもって反応した。

イスラエル・パレスチナ自治区外国人記者協会は、今回の攻撃について「ガザ紛争勃発以降、イスラエルが国際メディアで働くジャーナリストに対して仕掛けた攻撃の中で、最も多くの死者を出した攻撃の一つ」と非難した。