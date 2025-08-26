本日8月26日（火）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「日本ダ・ダ・ダ大移動」を放送。

今年4月に放送し好評だった特番「日本ダ・ダ・ダ大移動」が、ゴールデン初進出。この番組は、携帯電話の位置情報データをもとに、“街の異変”を調査する“ビッグデータ解析バラエティー”！今回は、2025年夏休みの全47都道府県別【人気急上昇観光地】BEST5を発表。日本人は今年の夏どこに行ったのか!? 各県ごとのランキング形式で、どこよりも早くご紹介！

NTTドコモの国内携帯電話約9,100万台の位置情報データをもとに「いつ、どこに、何人いたか？」が分かる最新技術「モバイル空間統計」を駆使し、「この夏休み中、日本人はどこへ行ったのか？」を、全47都道府県すべて調査。調査期間の7月19日〜8月11日で、県外からの観光客が前年比でどれほど伸びたか？を“上昇率”でランキング化！あなたが訪れた観光地は入っている？

MCは満島真之介・阿川佐和子。スタジオには、旅好きなゲストが集合。鉄道とダム好きで知られる石原良純や、地図地理検定一級を取得している影山優佳は、自身の知識を披露！朝の帯番組に出演する山里亮太や水卜麻美アナは、それぞれ週末を使って旅行をするのが趣味だという。剣翔桃太郎関は巡業で47都道府県を制覇しており、旅先での美味しいお店の意外な見つけ方を明かす。

定番のランドマークやパワースポットがランクインしているのはもちろんだが、“上昇率”というのが今回のみどころ。この1年間で新たに誕生したテーマパークのほか、アニメの舞台となり聖地巡礼の観光客で急上昇した歴史ある観光地もランクイン！さらに多くの都道府県で1位になった施設の共通点に、スタジオは新たな発見として盛り上がりを見せる。

■夏の定番・沖縄で、前年比1,000%超えのエリアとは!?

■東京1位は休日に若者急増の○○場…。一体なぜ!?

■千葉で東京ディズニーリゾートを超えた最強のスポットとは？

■宮崎＆長野はあの人気作品の影響でランキングに異変が！

■群馬の定番温泉街を盛り上げる地元民のストーリー

など、全国の夏休み“人気急上昇スポット”を超速報で発表！





＜MC＞

阿川佐和子 満島真之介

＜出演＞

石原良純 山里亮太（南海キャンディーズ） 影山優佳 剣翔桃太郎 水卜麻美 （日本テレビアナウンサー）

＜進行＞

藤井貴彦 石川みなみ （日本テレビアナウンサー）

＜解説員＞

加藤美奈 （ドコモ・インサイトマーケティング）