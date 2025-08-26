２３日にＮＨＫ総合で生中継された沖縄尚学（沖縄）と日大三（東京）による「第１０７回全国高校野球選手権大会・決勝」（前９時５０分）の平均世帯視聴率が、沖縄地区で４６・３％（個人は３０・４％）だったことが２５日、ビデオリサーチの調べ（速報値）で分かった。

瞬間最高視聴率は午前１１時５０分の５２・３％で、９回表の沖縄尚学の攻撃場面。沖縄県勢が２０１０年の興南以来となる優勝に手をかけた瞬間を、県民の半分以上が見守った。同じく決勝を生中継した琉球朝日放送の世帯視聴率も、沖縄地区で１１・７％を記録した。

１５年ぶりの快挙に、地元では沖縄尚学が準決勝を突破した２１日から大盛り上がり。日本トランスオーシャン航空は２３、２４日の両日に那覇空港―関西空港間で定期便を増便することを決定。学校の遠征費などの支援を呼びかけるクラウドファンディング（ＣＦ）は、２２日の時点で目標の１０００万円を超えた。

決勝戦の関東地区の平均世帯視聴率は１５・５％だった。同大会での歴代最高視聴率は、１９７８年８月２０日「第６０回大会」決勝の５０・８％。試合はＰＬ学園が高知商に９回逆転サヨナラ勝ちした。（視聴率はいずれもビデオリサーチ調べ）