◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。今季最長１３連戦の最終カード。２試合連続となる４６号にも期待がかかる。

前日２４日（同２５日）、宿敵との今季最終戦となる敵地・パドレス戦では、９回に松井裕樹からリーグトップタイとなる４戦ぶりの４５号。試合中にヤジを飛ばし続けたパ軍ファンがベンチ横にいたといい、ロバーツ監督は「非常に迷惑だった。私の右耳の横で一日中叫んでいた。ショウヘイがこのシリーズでどれほどダメかを言い続けたんだよ」と証言。大谷はダイヤモンドを一周すると、このファンの元へ向かってハイタッチを交わし、満面の笑みを浮かべ、“アンチ”の心も奪った会心の一撃となった。

チームは同率首位に返り咲き、地区優勝マジック「３１」が点灯した。１３連戦の最終カードとなるレッズ３連戦の初戦。連覇に向け、踏ん張りどころで大谷がここ一番の勝負強さを見せる。