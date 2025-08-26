大ヒット中のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来』（７月１８日公開、外崎春雄監督）の興行収入が、２４日までの公開３８日間で２８０億８７６９万４６００円に達したと、公式Ｘが２５日に発表した。これで「タイタニック」（１９９７年公開）の興収２７７・７億円を抜き、日本で公開された映画で歴代３位に浮上した。

興行収入歴代２位の「千と千尋の神隠し」（２００１年公開）の３１６・８億円を上回ることはほぼ確実。同１位はシリーズ前作「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（２０年公開）の４０７・５億円で、公開３９日間の興収は２５９億１７０４万３８００円だった。「―無限城編」はこれを上回るペース。国内での興収歴代トップをうかがう勢いだ。

観客動員数は累計で１９８２万５５５５人を記録。今週の動員でも２位の「国宝」を大きく引き離し、６週連続１位をキープしている。

１５日（日本時間１６日）には、米メジャーリーグ・ドジャースが本拠地ロサンゼルスでの試合でコラボキャップを来場者に配布。試合開始５時間前から長蛇の列が伸びる人気ぶりで、９月１２日の全米公開を控え「鬼滅旋風」は海外へも波及している。

今作はシリーズ５年ぶりの長編映画。３部作の第一章で、物語は家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため鬼殺隊へ入隊することから始まる。