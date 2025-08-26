¿Íµ¤Ìîµå¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤¬½é¥É¥é¥Þ²½¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÄÔâ«Ê¿¤¬¥É¥é¥ÞµÓËÜ½éÄ©Àï
¡¡¿Íµ¤Ìîµå¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤³¤È¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ£²£°£²£µ¡¡¡½Ê¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃ¡½¡×¡Ê£¹·î£²£¶Æü¡¦¿¼Ìë£°»þ£²£´Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌîµå¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯£³·î¤Ë£±ºîÌÜ¤Î¡Ö¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Æ£¹£´¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£³£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥é¥Þ²½¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¤ÎÄÔâ«Ê¿¤¬¥É¥é¥Þ½éµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÉñÂæ¤òµå¾ì¤«¤é¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë°Ü¤·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¸µ¹â¹»µå»ù¤Ç¥Ñ¥ï¥×¥í¹¥¤¤Ê¼Ò²ñ¿Í£±Ç¯À¸¤ÎÀ¾Ìî¡£Æþ¼Ò½éÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆæ¤Î¥²¡¼¥à¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¼Ò²ñ¿Í¡×¤òÈ¯¸«¤·¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¼Ò¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤ä¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ÈÆü¾ï¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÄÔ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤â¥Ñ¥ï¥×¥í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤ÆÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àä¸ò¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤¦¤ËÀé»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¥×¥í¤È¥É¥é¥Þ¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥â¡¼¥É¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤â¤¢¤ì¤ÐÍýÉÔ¿Ô¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÌµÌ£Ìµ½¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤¦¤Á¤Ë¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤¯¤é¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ä¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿ÆÏÂÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ñ¥ï¥×¥í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥×¥í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âµÓËÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ï¥×¥í¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï´ØÀ¾ÃÏ°è¤Î¤ß¤À¤¬¡¢½ªÎ»¸å¤Ë£Ô£Ö£å£ò¡¦£Á£Â£Å£Í£Á¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê¡£¥Ñ¥ï¥×¥í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£