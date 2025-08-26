関西電力（本社・大阪市北区）が8月25日（月）から、大阪・関西万博での”ゼロカーボン社会実現への挑戦”をテーマにした新しい広告を、JR大阪駅・中央改札口などで掲出する。

1970年（大阪）・2025年（大阪・関西）、それぞれの万博が発信した“エネルギーへの想い”を表現した2つのポスター

新しい広告は、1970年の大阪万博と2025年の大阪・関西万博を舞台にした2種類を並べると、まるで1つの家族が万博をタイムスリップしているようなデザインとなっている。

関西電力をはじめ電力各社は万博に「電力館」として出展 ※画像提供・電気事業連合会

関西電力グループは、1970年の大阪万博（大阪府吹田市・千里丘陵）で福井県の美浜発電所から原子力発電の電気を会場に供給し、新たなエネルギーの時代を印象づけた。

大阪・関西万博「電力館 可能性のタマゴたち」外観はボロノイ構造のタマゴ型 膜の色を天候や時間帯などで見え方が変わるシルバーに

55年後、2025年の大阪・関西万博で発電時にCO₂を排出しないエネルギー源である水素を活用した「水素発電」に挑戦し、2050年のゼロカーボン社会の実現を目指す。

姫路第二発電所で水素混焼発電実証を行い、大阪・関西万博を通して、水素発電が身近になる社会という未来の姿を示している。

関西電力など電力会社10社で構成する電気事業連合会パビリオン『電力館 可能性のタマゴたち』岡田康伸館長「ドキドキ・ワクワクする体験を通して、未来のエネルギーの可能性を身近に感じてほしい」

1970年の大阪万博のデザインは、昭和レトロなタッチで知られるイラストレーター・浅野文彦さんが描き、スイス館や、みどり館、古河パビリオン、電力館など、大阪万博を象徴する風景とともに、当時の空気感を細部まで再現。

一方、 2025年の大阪・関西万博のデザインは、柔らかく繊細なタッチで現代の生活感を描くイラストレーター・刈谷仁美さんが描き、大屋根リングや電力館、シンガポールパビリオンなどとともに水素発電による新しい未来への希望を、温かみのある家族像で表現した。



スイス館や、みどり館、古河パビリオン、電力館…1970年大阪万博を再現

大屋根リング、電力館「可能性のタマゴたち」、シンガポールパビリオン…2025年大阪・関西万博も華やかに再現

イラストレーター・浅野文彦さん

イラストレーター・刈谷仁美さん

それぞれ異なる時代を象徴する2つのビジュアルを通して、半世紀を超えて続く「エネルギーで未来を支える」という関西電力の想いを発信する。