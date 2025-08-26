東都大学リーグ３部の上智大からプロ入りを目指す最速１５３キロ右腕・正木悠馬投手（４年）が２部・日大との交流戦に先発し、５回３安打４失点（自責１）、５奪三振と粘投した。初回から１４０キロ台後半の速球を連発してギア全開。巨人、阪神など１０球団が視察する中、５回１死からの２者連続を含む５三振を奪って才能の片りんを見せ、試合後には改めてプロ志望届を「出す方向で考えています」と明言した。

「おぉ」。日大ベンチから思わず感嘆の声が上がった。プレーボール直後の初球。右腕から投じられた剛球はバックスクリーンにこの日最速となる「１４９キロ」と示された。１４７キロの２球目で二ゴロに打ち取ると、小さくうなずいた。

その後は２３年秋の入れ替え戦以来の神宮のマウンドに対応しきれず、３回までに５与四球。「自分の技術力の足りなさ。もっと最初から対応できていれば」と唇をかんだ。それでも、「インスタグラムの動画を見て覚えました」と新たに習得したナックルカーブで三振を奪った。体重も秋に向けて３キロ増やすなど、確実に前に進んでいる。

上智大からＮＰＢ入りなら初の快挙。ネット裏で見守ったロッテ・菅野スカウトは「（指に）かかったときのボールが面白い。かかるボールの確率が高くなればもっと良くなる」と将来性を評価した。「自分が挑戦できる一番高いレベルでやりたい」と揺るぎない思いを示し「真っすぐの精度、キレとかそういった部分も全部、（１０月２３日の）ドラフトまでに伸ばしたい」。運命の日まであと２か月弱。来月２日に開幕する東都３部でアピールを続けながら、朗報を待つ。（北村 優衣）

◆正木 悠馬（まさき・ゆうま）２００２年１１月１９日、横浜市生まれ。２２歳。豊海小２年から月島ライオンズで野球を始め、銀座中では練馬ボーイズに所属。中２から父の仕事の都合で米ワシントン州へ。レドモンド高では複数の守備位置を経験。上智大で投手に専念し、１年春に救援でリーグ戦初登板。フォーク、カーブ、カット系スライダーとジャイロスライダーを操る。１７９センチ、８３キロ。右投左打。