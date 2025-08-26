◆新日本プロレス＆ＡＥＷ「ＡＥＷ ｘ ＮＪＰＷ： Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」（２４日（日本時間・２５日）英ロンドン・Ｏ２アリーナ（観衆１万８９９２人・札止め）

新日本プロレスと米「ＡＥＷ」は２４日（日本時間２５日）、英ロンドンのＯ２アリーナで「ＡＥＷ ｘ ＮＪＰＷ： Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ」を開催した。

２０２２年に新日本とＡＥＷの合同興行として初開催された『Ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ Ｄｏｏｒ』。今回で通算４回目となったロンドン大会でＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーＪｒ．が第４試合で元ＲＯＨ世界王者のナイジェル・マッギネスと初防衛戦を行った。

６月２９日愛知県体育館で後藤洋央紀を破り王座奪還を果たしたザックは、母国凱旋。挑戦者は、同じ英国出身でＩＷＧＰ世界ヘビーへの挑戦権をかけた４ＷＡＹマッチを制したマッギネスとなった。

試合は、高度なテクニック合戦となる白熱の展開。挑戦者がロンドン・ダンジョン、タワー・オブ・ロンドン、ジョーブレイカー・ラリアットと得意技をたたみかけたが最後は１７分０５秒、王者が一瞬のスキをついたエビ固めで初防衛に成功した。