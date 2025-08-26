【MLB】パドレス 2-8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】大谷＆由伸がフリーマン出迎える“歓喜の瞬間”

ドジャースの主砲・フリーマンが同点ホームランを放ち、文字通りチームの雰囲気を一変させた。 真夏の首位攻防戦。ドジャースは連敗を喫してパドレスに首位を明け渡しており、この試合は絶対に負けられない一戦だった。

ドジャースは1点を先制したものの、3回に2点を失い、1-2とビハインドに。そのまま迎えた6回表、1死走者なしからフリーマンが右中間スタンドへ起死回生の同点ホームランを放った。チームの重苦しい雰囲気を振り払うかのような一撃だった。敵地ペトコ・パークでの試合ということもあり、派手なパフォーマンスは見せず、ゆっくりとダイヤモンドを一周したフリーマンをまずはロハスらが出迎えた。

そしてベンチ内では山本由伸投手がハイタッチ。さらには大谷翔平投手もハイタッチの後に腰を叩き、労った。パヘスやベッツ、カーショーらもそれぞれが主砲を労い、笑顔を見せた。敵地での3連戦に2連敗中、この試合も追いかける苦しい展開で、どこか重苦しかったベンチ内の空気が変わった瞬間だった。

ABEMAのコメント欄でも「フレディありがとう」「フレディ！フレディ！フレディ！！！」「やったぜアニキ」「フレディしかかたん」「神」「さすフリだわ」「っぱふりーまんなんよ」「敵地なので抑えめなパフォーマンス」「皆、角刈りにするしかないな」などと盛り上がった。

この一発で流れが変わったのか、続く7回にドジャースは一挙5得点。7-2と勝ち越しに成功し、そのまま逃げ切り勝ち。ドジャースには優勝マジック31が点灯した。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）