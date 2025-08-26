【U18日清食品トップリーグ2025 男子】福岡第一高等学校 95ー63 八王子学園八王子高等学校（8月23日／長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA）

【映像】まるで河村勇輝！衝撃のフェイント→高速ドライブ

バスケットボール日本代表の河村勇輝のようなノールックパスが炸裂した。福岡第一高等学校（福岡県）のPG宮本聡が見せたプレーにファンたちが衝撃を受けている。

8月24日に行われたU18日清食品トップリーグ2025で福岡第一は、八王子学園八王子高等学校（東京都）と対戦し、95ー63で勝利した。

第1クォーターから福岡第一がアグレッシブなディフェンスで主導権を握ると、14ー12で迎えた残り5分5秒にスーパープレーが飛び出す。センターラインで宮本聡がボールを奪うとそのままドライブし、並走する味方選手にジャンプしながらビハインドパスを狙う。しかし次の瞬間、そのプレーをキャンセルして、そのままレイアップシュートをねじ込んだのだ。

一瞬の美技にアリーナからは大歓声が上がる。またABEMAで解説を務めたバスケットボールユーチューバーのともやんは「宮本選手は見ていて面白いプレーをする。観客が今までで一番沸いている」と宮本聡のプレーを称えた。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「なんだ今のプレー！」「河村やん」「あれキャンセルしてレイアップいくとかえぐない？」「見ていて楽しいプレーだな」「高校生ですごいな！！！」「えぐすぎる！」「マンガやん！」「すごすぎるやろ！」と驚きを隠せないようだ。

宮本聡は、同じく福岡第一でプレーする宮本耀と双子の兄。ダブルキャプテンとしてチームを牽引する。この日は18分55秒のプレータイムで、12得点1リバウンド6アシスト5スティールと高いパフォーマンスを見せた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）