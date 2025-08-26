M!LK山中柔太朗×超特急・高松アロハが至近距離に W主演映画「純愛上等！」ビジュアル＆特報公開 追加キャスト11人も一挙解禁
【モデルプレス＝2025/08/26】M!LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）がW主演を務める映画「純愛上等！」が、2026年に公開。この度、特報映像とティザービジュアル、追加キャスト11人が解禁された。
【写真】山中柔太朗“金髪ニキ”のイメチェン姿
2024年12月に原作漫画の配信開始と同時に実写映画化プロジェクトが解禁となり、大きな話題を呼んだ「純愛上等！」。代表作に「ノンケ上司、30⽇の開発メソッド」や「佐久間くんと多喜くん、結婚するらしいよ」などを持つ人気漫画家・七緒氏が描く本作は、今年4月にW主演を務めるキャストが発表。山中が白岩高校のトップを張る佐藤美鶴、高松が紅桜高校のトップを張る亀井円を演じることが明らかになると、SNSでは2人の組み合わせに大きな盛り上がりを見せた。
今回初お披露目となったティザービジュアルは、美鶴と円の至近距離の顔面がアップでうつされた、インパクト抜群のビジュアル。「純愛上等！」というタイトルからも連想させるようなヤンキー要素と、これまでにない刺激的なラブストーリーの幕開けを予感させる「恋愛も喧嘩も、衝動だー。」というキャッチコピーが印象的なビジュアルである。
本ビジュアルは、広告や映画ドラマのビジュアルを多数手掛ける高垣美月氏がアートディレクションを、広告やアーティストアートワークなど、枠にとらわれず幅広い分野で活動しているフジイセイヤ氏がスチール撮影を手掛け、よりクリエイティブな仕上がりとなっている。
同時に解禁された特報映像では、美鶴と円それぞれのキャラクター像から、白高と紅高の因縁が描かれたヤンキー特有の泥臭さや、喧嘩シーンに加え、「意外とウブなところあんじゃん」と美鶴が円に壁ドンをするシーンなど、2人の距離が近いラブキュン要素も盛り込まれている。敵対する高校のトップを張る2人の今後を匂わせる予告となっている。
さらに、本作で美鶴と円を取り巻く個性豊かな追加キャスト11人が一挙解禁。円の弟・亀井樹を演じるのは、映画『ぜんぶ、ボクのせい』で主演を務め、ほかにも映画『35年目のラブレター』などに出演している若手俳優・白鳥晴都。露木要を演じるのは、2024年行われた第39回MEN’S NON-NOモデルオーディションにて、準グランプリを獲得し、芸能活動わずか3ヶ月で専属モデルデビューをした嵐翔真。本作が俳優デビュー作となる。
美鶴の幼馴染である本田健斗役には、映画「遺書、公開。」やABEMAオリジナル連続ドラマ「わかっていても the shapes of love」など数々の話題作に出演する俳優・浅野竣哉が務める。また、露木と共に円の幼馴染である円軍団のボン・ヤマ・ネギシを演じるのは、NHK「光る君へ」やTBS「トリリオンゲーム」など多数の作品に出演している小平大智、FOD「パーフェクトプロポーズ」、CX「婚活1000本ノック」、ABEMAの人気番組「オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない」などに出演し、ファッション雑誌「MEN’S NON-NO」専属モデルとしても活動中の高橋璃央 、そしてミュージカル「テニスの王子様」や舞台「REAL AKIBA BOYZ」など2.5次元俳優としての活動をメインに活躍中の宮脇優。円たちを慕う紅高2年生には、NHK連続テレビドラマ「舞いあがれ！」で注目を集め、映画「お嬢と番犬くん」などに出演する葵揚、2025年5月まで雑誌「ニコラ」の専属モデルとして活動し、 EBiDAN ACTORSメンバーとしても活躍中の黒澤諒。
対する白高3年生には、TikTokフォロワー58万人を持つ人気クリエイターとして活動しながら俳優としてドラマや映画にも幅広く出演中の大川泰雅、AbemaTV「私の年下王子さま」に出演しSNSを中心に話題を集め、現在TBS「王様のブランチ」にてレギュラー出演中の早瀬圭人、そしてCX「ナンバMG5」やFOD「HEART ATTACK」などドラマや映画、舞台で活動中の閏木ときたかが出演する。（modelpress編集部）
