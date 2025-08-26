お天気キャスター・今井春花、ノースリーブニット姿でほっそり二の腕際立つ「週刊FLASH」初登場
【モデルプレス＝2025/08/26】テレビ朝日系あさの情報番組『グッド！ モーニング』でお天気キャスターを務めている今井春花が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。ノースリーブのニット姿で、スラリと伸びた美しい二の腕を披露している。
【写真】今井春花、美ボディ際立つミニ丈ニットワンピ姿
『グッド！ モーニング』でお天気キャスターを務め人気を集める今井が同誌に初登場。夏らしい衣装で、7ページにわたり天真爛漫な姿が印象的なグラビアを見せた。ノーズリーブのニットからは、ほっそりとした美しい二の腕を披露。今井は「グラビアの仕事をする日がくるなんて、夢にも思いませんでした」と語っている。（modelpress編集部）
今号の表紙は中田花奈。そのほか、貝賀琴莉、新田妃奈、つんこ、新沼希空らが登場する。
◆今井春花「週刊FLASH」初登場
◆表紙は中田花奈
