元つばきファクトリー新沼希空、ビキニ姿で美肌輝く 大人な表紙に釘付け
【モデルプレス＝2025/08/26】つばきファクトリーの元メンバー・新沼希空が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。透明感のある美しい肌を披露している。
【写真】新沼希空、ふんわり美バスト溢れる
「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業し、ソロ活動をスタートさせた新沼。今号では、透き通るような美肌とアイドル時代とは一味違う大人っぽい表情が堪能できるグラビアを見せている。インタビューでは、全国の神社巡りが趣味だという新沼が、おすすめの神社について語っている。（modelpress編集部）
今号の表紙は中田花奈。そのほか、今井春花、貝賀琴莉、新田妃奈、つんこらが登場する。
◆新沼希空、美肌輝く
◆表紙は中田花奈
