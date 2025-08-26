中田花奈、美バスト溢れるキャミソール姿「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/26】元乃木坂46の中田花奈が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）表紙と巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露している。
【写真】中田花奈、美ヒップ際立つバックショット
元乃木坂46のメンバーで、現在はタレント、プロ雀士、麻雀カフェの経営者などマルチに活躍をする中田が今号の表紙に登場。黒のキャミソールからは、ふんわりとした美しいバストを披露した。
真夏のプールや淡い光が差し込む邸宅を舞台に、オトナの女性の艶っぽさを感じさせるグラビアを10ページにわたり公開。インタビューでは、Mリーガーとして活躍する彼女の今1番の目標について語っている。（modelpress編集部）
そのほか今号には、今井春花、貝賀琴莉、新田妃奈、つんこ、新沼希空らが登場する。
【Not Sponsored 記事】
【写真】中田花奈、美ヒップ際立つバックショット
◆中田花奈「週刊FLASH」表紙登場
元乃木坂46のメンバーで、現在はタレント、プロ雀士、麻雀カフェの経営者などマルチに活躍をする中田が今号の表紙に登場。黒のキャミソールからは、ふんわりとした美しいバストを披露した。
◆今井春花・新沼希空らも登場
そのほか今号には、今井春花、貝賀琴莉、新田妃奈、つんこ、新沼希空らが登場する。
【Not Sponsored 記事】