女優の吉岡里帆（32）が25日に放送された日本テレビ「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜夜7・00）に出演。台湾行きの成田空港で職員に止められたことを振り返った。

今回は「境目SP」と題して放送され、「キューバ空港の税関VS怪しい旅行客」のVTRが流れた。VTR後、司会を務める同局の岩田絵里奈アナウンサーから「吉岡さん、空港で職員に止められたことがあるんですか?」と尋ねた。

吉岡は「そうなんです」とうなずき「メキシコ旅行に行く際に、成田空港の免税店で、ちょっと結構いい美顔器を買った」と美顔器を購入して未開封のまま旅行先に持って行った。

だが、「帰ってきたらすぐに仕事だったので、台湾行きの成田空港にそのまま行って。それ（美顔器）を入れたままのスーツケースで行ったら止められて…」と美顔器を持ち込むことができないと伝えられた。

しかし「未開封だし…いい美顔器なので絶対に捨てたくなくて…」と手放したくなかった。諦めきれず「どうしてもこれ持ち込めないですか?」と聞くと「バッテリーを取ることができたら持ち込める」と伝えられた。

すると、「CAさんの方とかと一緒に“どうやったら取れるんだ”って。みんなで」と客室乗務員も手伝ってくれたという。その理由は「何よりCAさんがその美顔器の価値を分かってくださって。“こんないい美顔器、絶対ダメです”みたいな」と協力のおかげもあって「何とか無事に」と手放さずに済んだことを振り返った。